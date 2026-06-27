Entente de réconciliation entre Hydro-Québec et Nutashkuan 

La communauté innue de Nutashkuan et Hydro-Québec ont annoncé la conclusion d’une entente de réconciliation qui établit les bases d’un partenariat pour de futurs projets de développement énergétique.

L’accord permet aussi de venir régler les enjeux liés à des aménagements réalisés par le passé au Québec et au Labrador.

« Cette entente nous permet de participer concrètement au développement qui se fait sur notre territoire et d’en faire bénéficier notre communauté, tout en reconnaissant des réalités du passé, notamment en lien avec des infrastructures comme la centrale du Lac-Robertson. C’est une étape importante pour Nutashkuan, parce qu’elle nous donne les moyens d’avancer selon nos priorités et nos valeurs tout en respectant et protégeant notre Nitassinan », affirme le chef de la Première Nation des Innus de Nutashkuan, Réal Tettaut.

Concrètement, l’entente prévoit que la communauté participera aux processus d’évaluation environnementale et aux démarches d’autorisations réglementaires, au cœur des décisions qui la concernent. Elle prévoit aussi des leviers concrets pour soutenir le développement économique de la communauté, dont des partenariats et des perspectives d’affaires pour ses entreprises.

L’entente ouvre la voie à la réalisation éventuelle de projets éoliens sur le territoire de Nutashkuan qui possède un potentiel pouvant atteindre 2 500 MW.

« Cette entente incarne une approche renouvelée du développement énergétique, fondée sur la collaboration avec les communautés dès les premières étapes des projets. Elle prévoit également des leviers structurants favorisant le développement économique local, traduisant concrètement le modèle de codéveloppement durable et de prospérité partagée », dit Claudine Bouchard, présidente-directrice générale d’Hydro-Québec.

Le gouvernement du Québec souligne cette entente qui mise sur une approche où le développement énergétique s’appuie davantage sur le dialogue, la prévisibilité et la participation des communautés concernées.

« Cette entente marque une étape importante dans notre volonté de bâtir des partenariats durables avec les communautés autochtones. En plaçant Nutashkuan au cœur des discussions sur le développement énergétique de son territoire, nous favorisons une approche fondée sur le dialogue, la prévisibilité et la participation », affirme Bernard Drainville, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime.