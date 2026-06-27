Chronique

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Par Vincent Rioux-Berrouard 7:00 AM - 27 juin 2026
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Le parc du Vieux-Quai accueillait les festivités de la Fête nationale 2026 à Sept-Îles. Photo Maxime Pineault

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Reprise du service de repas à Vents et marées

Le service de cafétéria de la résidence Vents et marées a repris après un arrêt de plusieurs mois. C’est l’entreprise du Groupe Nordique, Restauration Nordique qui s’occupe désormais de préparer et de servir les dîners et les soupers chauds aux résidents.

Reprise du service de repas à Vents et marées

Piscine de Port-Cartier : un outil supplémentaire pour obtenir une aide financière

Port-Cartier prend les grands moyens pour s’assurer que son projet de réfection de la piscine municipale puisse obtenir le financement nécessaire auprès du gouvernement du Québec.

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14 ans de prison pour la tentative de meurtre d’avril 2024 à Gallix

Un des auteurs des premiers coups de feu de la guerre de territoire du crime organisé sur la Côte-Nord restera derrière les barreaux pour encore un bon bout. Maxime Côté-Trudel, arrêté pour les événements des 12 et 13 avril 2024 à Moisie et Gallix, écope de 14 ans de prison. 

14 ans de prison pour la tentative de meurtre d’avril 2024 à Gallix

Le retour de la Fête nationale réussi à Sept-Îles

 Malgré la pluie qui était au rendez-vous, le comité organisateur se dit très satisfait de la participation citoyenne. Environ 1800 personnes sont venues festoyer au parc du Vieux-Quai, à Sept-Îles, les 23 et 24 juin.

Le retour de la Fête nationale réussi à Sept-Îles

Ouverture de la galerie Équinoxe : place aux artistes à Sept-Îles !

Les peintres nord-côtiers ont enfin un endroit où exposer leurs toiles, depuis l’ouverture de la galerie permanente Équinoxe, en avril dernier. La propriétaire, l’artiste visuelle Christine Blaney, souhaite que son établissement soit un chef-lieu de l’art dans la région.

Ouverture de la galerie Équinoxe : place aux artistes à Sept-Îles !

Rencontre avec l’architecte derrière la nouvelle urgence de l’Hôpital de Sept-Îles

Une architecte locale a mis sa touche dans la conception de la tant attendue nouvelle urgence de l’Hôpital de Sept-Îles. Le Journal l’a rencontré. 

Rencontre avec l’architecte derrière la nouvelle urgence de l’Hôpital de Sept-Îles

Un marché éphémère pour dynamiser le secteur du Vieux-Quai à Sept-Îles

La Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam (CCSIUM) en collaboration avec ses partenaires Desjardins Coeur-de-la-Côte-Nord et SFP Pointe-Noire propose un nouvel événement pour dynamiser le secteur du Vieux-Quai. Le Marché de l’Archipel se tiendra les 19 et 20 septembre.

Un marché éphémère pour dynamiser le secteur du Vieux-Quai à Sept-Îles

Le compost? Un jeu d’enfant, même pour les grands!

Écoles, hôpitaux, commerces, usines : après un projet pilote auquel ont participé, sur une base volontaire, plusieurs dizaines d’organisations, tous les ICI (industries, commerces et institutions) de Sept-Îles et Port-Cartier sont invités à intégrer le compostage dans la gestion de leurs matières résiduelles. Prêt, pas prêt ? En septembre, on composte !

Le compost? Un jeu d’enfant, même pour les grands!

Une session mouvementée pour Kateri Champagne Jourdain

C’est un bilan des plus positifs que la députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, dresse à propos de la dernière session alors que la prochaine campagne électorale pointe à l’horizon.

Une session mouvementée pour Kateri Champagne Jourdain

Le Port de Sept-Îles fait sa part pour le nouvel aréna

Un nouveau joueur s’ajoute dans les partenaires pour le nouvel aréna en construction à Sept-Îles. Le Port de Sept-Îles y va d’une contribution de 350 000 $. 

Le Port de Sept-Îles fait sa part pour le nouvel aréna

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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