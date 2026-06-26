Une grande corvée pour favoriser le vivre-ensemble à Sept-Îles

Une première « Grande Corvée » organisée par le Centre d’intervention Le Rond-Point, en partenariat avec la Ville de Sept-Îles, a eu lieu le 25 juin 2026.

L’événement avait pour objectif de favoriser la participation citoyenne, l’embellissement des espaces publics et le vivre-ensemble. Pour l’occasion, une dizaine de personnes, composées d’usagers, d’intervenants et de bénévoles du Centre d’intervention Le Rond-Point, ont participé.

Ils ont ramassé une douzaine de sacs de déchets en nettoyant les pourtours de l’école Marie-Immaculée, de l’IESI ainsi que les berges du secteur Marie-Immaculée.

« Je salue cette initiative du Rond-Point. C’est le genre d’action concrète qui permet de créer des ponts entre les gens et de lutter contre les préjugés, tout en œuvrant ensemble à garder la ville propre pour tous. Chapeau aux organisateurs et aux participants ! » affirme le maire Benoit Méthot.

Le conseiller municipal du district de Mgr-Blanche, Richard Gagnon, a participé à la corvée de nettoyage.

« J’ai accepté de participer à cette première corvée parce que, selon moi, c’est une belle occasion, tant pour les usagers du Rond-Point que pour les résidents, de se sentir impliqués dans la vie du quartier et, plus largement, dans la communauté. C’est toujours valorisant de sentir qu’on contribue, qu’on fait œuvre utile » mentionne M.Gagnon.

L’un des buts de l’activité était aussi de créer une occasion concrète de participation citoyenne où les personnes fréquentant Le Rond-Point contribuent positivement à leur milieu de vie tout en favorisant le dialogue avec les résidents du secteur.

Cette activité dépasse largement le simple nettoyage des lieux, selon Alexandre Deschênes, agent de sensibilisation et de mobilisation en itinérance. Cette implication permet aux citoyens qui fréquentent Le Rond-Point de développer un sentiment d’appartenance au quartier et c’est une façon de combattre l’exclusion sociale par des gestes concrets, dit-il.

Le Centre d’intervention Le Rond-Point indique qu’il souhaite que cette initiative devienne un événement mensuel.