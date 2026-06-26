Reprise du service de repas à Vents et marées

Le service de cafétéria de la résidence Vents et marées a repris après un arrêt de plusieurs mois. C’est l’entreprise du Groupe Nordique, Restauration Nordique qui s’occupe désormais de préparer et de servir les dîners et les soupers chauds aux résidents.

Vendredi dernier, l’ambiance à la résidence était toute en légèreté et dans la bonne humeur. Vers 11 h 30, la majorité des résidents se sont retrouvés à la cafétéria pour dîner, mais surtout pour partager un moment ensemble.

Depuis le 1er février, la quarantaine d’aînés de la résidence Vents et marées à Sept-Îles sont dépourvus du service de cafétéria, qui était auparavant inclus dans leur bail. Les résidents ont dû s’organiser eux-mêmes pour leurs repas, tandis que les appartements ne sont pas équipés de cuisines fonctionnelles.

Une trentaine de résidents ont porté la cause devant le Tribunal du logement (TAL) qui a ordonné lors d’une décision interlocutoire rendue le 12 mai la reprise du service. La date limite imposée par le TAL pour la reprise du service était le 28 juin.

À la suite à un appel d’offres, c’est l’entreprise Restauration Nordique qui offrira désormais le service de repas aux résidents de Vents et marées. Le service est offert pour le dîner et le souper, sept jours par semaine.

« On trouvait que c’était vraiment important pour les résidents d’avoir une bonne nourriture, d’avoir leur social du dîner et du souper. (…) Ça rejoignait vraiment nos valeurs, puis mine de rien, on a beaucoup d’employés aussi qui ont de la famille ici (…) on voulait être présent tout simplement », dit Xavier Deschênes, chef et chargé de projets chez Groupe Nordique.

Desanges Lapierre, 92 ans, résidente à Vents et marée, est très heureuse du retour du service de cafétéria. Pour elle, le retour des repas veut dire une vie sociale plus animée.

« Depuis deux mois, des fois, on est quatre, des fois, on est cinq dans la salle à manger. On descend maintenant pour les repas. On avait besoin de ressusciter », dit Mme Lapierre.

Tous les résidents que le Journal a croisés après leurs repas ont dit qu’ils avaient adoré le menu, soulignant au passage la présence d’aliments de tous les groupes alimentaires.

Le chef Xavier Deschênes leur avait préparé un pavé de saumon teriyaki avec un riz aux légumes et encore plus de légumes rôtis à côté. En entrée, on leur a servi un potage de carottes et pour finir un petit dessert crémeux à la vanille.

Le premier repas servi vendredi midi pour la reprise du service de repas à la résidence Vents et marées. Photo Nadia Dorval

Ce n’est pas terminé

La décision interlocutoire du Tribunal administratif du logement (TAL) a forcé CODELO à remettre en place le service de cuisine, et ce jusqu’à la décision finale du TAL. La prochaine audience est prévue le 2 septembre.

« Il faut qu’on se prépare pour la prochaine audience. On est toujours en attente de CODELO pour avoir des chiffres. Ça fait longtemps qu’on veut avoir les états financiers », dit Ghislaine Langelier, fille d’une résidente. « On aimerait ça comprendre parce que nous aussi on aimerait ça participer à la solution et trouver une solution viable et durable pour nos résidents », ajoute-t-elle.