Piscine de Port-Cartier : un outil supplémentaire pour obtenir une aide financière

Port-Cartier prend les grands moyens pour s’assurer que son projet de réfection de la piscine municipale puisse obtenir le financement nécessaire auprès du gouvernement du Québec.

La municipalité de Port-Cartier a décidé de recourir aux services d’une firme spécialisée en représentation et en relations gouvernementales pour faire du lobbyisme dans le cadre du projet de réfection de la piscine municipale. La Ville a espoir que ce geste lui permettra de maximiser ses chances d’obtenir une subvention dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

« On se donne un outil supplémentaire afin que notre projet soit enfin retenu », explique la mairesse de Port-Cartier, Danielle Beaupré.

Il ne s’agit pas de la première fois que la Ville tente d’obtenir une aide financière pour cette réfection, mais elle a essuyé des refus par le passé.

« La piscine est le plateau le plus utilisé de notre ville et c’est un service essentiel pour notre communauté. On doit faire tout ce qui est nécessaire pour y arriver et avoir un résultat positif [pour la demande de subvention] », explique la mairesse.

C’est la firme Paradigme affaires publiques qui a obtenu ce mandat. Lors d’une séance extraordinaire du conseil ayant eu lieu le 22 juin, un contrat d’une valeur de 22 500 $ lui a été octroyé.

La Ville de Port-Cartier a un important projet de réfection et de mise à niveau pour sa piscine municipale dont la construction date de 1978. Toutefois, il est nécessaire d’obtenir une subvention du gouvernement du Québec pour que le chantier puisse aller de l’avant. Estimé à 24 M$, ce projet pourrait bénéficier d’une aide financière pouvant atteindre 66,3 % du coût total.

Ce projet de modernisation vise à transformer l’infrastructure en un complexe aquatique moderne et mieux adapté aux besoins actuels et futurs de la population. Il comprend une rénovation majeure de l’infrastructure existante, combinée à un agrandissement du complexe par l’ajout d’un bassin récréatif.