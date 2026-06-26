CrossFit | Les priorités d’Alex Vigneault changent 

Alex Vigneault n’ambitionne plus de faire sa place pour les CrossFit Games. Retraite ? Nouvelles priorités ? L’athlète de 34 ans parle plutôt de changement de mentalité.

C’est sa blonde, Alice Guérin, qui verra la différence de ce changement, de dire d’emblée le Cayen d’origine.

Il y a quelque temps qu’Alex Vigneault savait qu’il se dirigeait vers cette décision. Il l’a partagé sur les réseaux sociaux au début de la semaine dernière.

« Ça fait plusieurs mois que je sais que ça s’en vient. Au début, j’avais une vie que j’avais le temps (de m’entraîner). Je faisais juste ça, puis là, il y a eu plein de choses qui se sont ajoutées, carrière, enfants. Ta vision change avec les années », raconte-t-il au Journal.

Malgré tout, il essayait de se projeter et espérait pouvoir gagner sur la scène mondiale.

« C’est comme si tu as un verre d’eau, puis t’ajoutes une goutte, une goutte, une goutte, une goutte, mais, avec les années, le verre d’eau, il déborde », mentionne Alex Vigneault.

Sa fenêtre pour récupérer était devenue de plus plus en mince. « Quand on arrive à ce niveau-là, ce n’est pas une game de qui a le plus de mental, parce que le mental, si ça compte, on y va pis on donne notre 100 %. Qu’est-ce qui mène à une compétition, c’est comment tu t’entraînes, c’est ta journée de demain, c’est à quel point tu as réussi à récupérer de ta journée d’aujourd’hui. Moi, j’ai pu cette place-là », dit-il.

« Même si je voulais, dans un an, j’ai la même situation familiale, j’ai la même carrière. Il y a des trucs qui prennent trop de place pour que je puisse être un athlète professionnel encore. Le niveau est rendu complètement fou », soutient-il.

Aucun regret

Alex Vigneault assure n’avoir aucun regret face à cette décision.

« Si je prends une décision de faire quelque chose, c’est parce que ça a été réfléchi, pis je vis bien avec les conséquences qu’elles soient positives ou négatives. Je n’aurai jamais de regrets d’avoir fait ce que j’ai fait, et surtout d’avoir étiré ma carrière aussi longtemps que ça, parce que c’est peut-être que ça qui m’a donné l’opportunité d’y aller (aux Games) trois fois de plus », mentionne-t-il.

Il aura cheminé durant une dizaine d’années, à travers ses études en techniques policières et l’arrivée de deux enfants. La discipline et les efforts auront prôné sur la motivation.

Semi-fier

Alex Vigneault hésite toutefois à parler de fierté pour ce qu’il a accompli.

« Quand tu es un compétiteur, tu t’entraînes pour gagner. Je savais que j’étais un peu meilleur. Du moment que tu es un compétiteur, tu te dis que tu ne ferais pas la petite compétition locale pour la gagner. Ce n’est pas à ça que j’aspire. C’est dur d’être fier parce que je suis quelqu’un de très humble, même si le monde me lance des fleurs à gauche, à droite. C’est comme si ma personnalité faisait en sorte que j’étais complètement concentré sur ma compétition. Je ne suis pas quelqu’un qui aime ça se faire dire Good job ! Tu es bon ! À l’intérieur de moi, je ne suis pas assez bon. Je n’ai pas gagné », dit-il.

Il relativise tout de même les choses. « Je me dis que j’ai fini huitième au monde…Tout ça pour dire que je suis fier de mes résultats. »

Il parvient aussi à réaliser qu’il a pu avoir un impact sur des gens, particulièrement sur la Côte-Nord, même s’il a de la misère à le croire.

« Mais il y en a beaucoup qui me disent que ça a eu un impact positif pour les jeunes dans mon village (Havre-Saint-Pierre). Ça a eu un impact ici. Je n’étais pas un leader par exemple. C’est un peu de même que je me sentais », dit-il.

Derrière l’athlète

Alex Vigneault espère être un exemple pour ses enfants.

« Ils ont l’exemple parfait qu’il ne faut jamais lâcher. Peut-être qu’ils vont être plus chanceux que moi et qu’ils vont trouver un sport qu’ils aiment. Un sport, ça peut être n’importe quoi. Ils vont trouver quelque chose qu’ils aiment, peu importe. La seule chose que j’aimerais leur transmettre, c’est d’avoir mon éthique de travail et la discipline que j’ai eues au travers de toutes ces années-là », souligne-t-il.

Et s’il a pu se rendre aussi loin dans le CrossFit, c’est grâce au travail d’équipe de sa blonde Alice Guérin.

« C’est ma photo dans le journal que le monde voit, mais Alice est là depuis le début. Dans l’ombre totale. Elle n’a jamais rien fait à reculons. Si je l’avais senti, j’aurais arrêté. Les efforts qu’elle a faits, c’est quasiment équivalent à ce que j’ai fait pour être bon », dit-il.

Bref, cette décision de passer à autre chose Alex Vigneault la voit davantage comme un changement de mentalité qu’une retraite de la compétition. Il est toujours autant passionné par l’entraînement et veut partager ça avec la clientèle du Centre d’entraînement fonctionnel de Sept-Îles (CF7).

Il pourrait être tenté par un Ironman ou se tourner vers la course à pied.

Un retour ne sera jamais écarté pour le CrossFit.

« Je te garantis que si je suis assez en forme et que ça adonne, je vais aller donner un autre shot aux Games », conclut-il, que ce soit dans la catégorie Élite ou chez les Masters (35 ans et plus). « Mais ce n’est plus ma priorité. Je n’ai plus ça dans la tête le matin. Ça devient ma famille à 100 % », assure-t-il.