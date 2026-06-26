Croissance de 99 % des orignaux de la zone 17

D’une diminution de 35 % confirmée en 2021, la population des orignaux de la zone 17, en chute depuis 2009, a bondi de 99 % en seulement quatre ans.

Une hausse majeure que vient de confirmer le ministère responsable de la Faune, à la suite d’un inventaire aérien réalisé l’hiver dernier, effectué en collaboration avec le Gouvernement de la nation Crie et les communautés de Waswanipi et d’Oujé‑Bougoumou. La Zone 17 est située dans le Nord-du-Québec, près de Lebel-sur-Quévillon et Chibougamau.

Cet important déclin de 35%, qualifié d’historique en 2021 par les autorités du ministère, devait obliger une mesure drastique dès l’année 2022, interdire carrément la chasse sportive en protégeant le cheptel pour assurer sa remontée. En plus de cette interdiction, des mesures de conservation ont été mises en place selon la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ), pour réduire la mortalité associée à la chasse, des limites de prises et l’interdiction de certaines pratiques afin d’éviter la chasse excessive. L’entente-cadre de quatre ans entre Québec et les communautés algonquines interdisait la chasse de l’orignal dans la Réserve faunique La Vérendrye, et la suspension du tirage au sort des forfaits de la SÉPAQ.

Succès exceptionnel

Des mesures qui ont manifestement enregistré un succès d’exception. Le ministère précise que la croissance de 99% correspond à une progression annuelle moyenne de 15 % depuis 2021. « Alors que la population d’orignaux était estimée à 1 036 orignaux (± 16 %; IC de 90 %). Et en février 2026, la population de la Zone 17 était évaluée à 2 060 orignaux (± 15 %; IC de 90 %) », précise le ministère. Le survol des orignaux a couvert une superficie de 23 000 km².

Le ministère note que les secteurs touchés par les grands feux de forêt de 2023 supportent plus d’orignaux qu’avant la perte des habitats. « La proportion de faons y est déjà supérieure à la moyenne observée dans la Zone. Depuis 2021, à l’échelle de la Zone 17, la densité d’orignaux est passée de 0,52 à 1,02 orignal par 10 km², le nombre de faons pour 100 femelles est passé de 30 à 53 faons, et le ratio des sexes s’est amélioré de 27 à 44 mâles pour 100 femelles ».

Pour l’heure, le maintien des restrictions demeure dans la Zone 17; la chasse sportive à l’orignal demeure interdite. D’ailleurs, il n’y a pas eu de tirage au sort pour l’automne 2026 dans la Réserve faunique La Vérendrye.L’augmentation des orignaux de la Zone 17 sera considérée par le Comité conjoint de chasse, de pêche et de lors de la mise à jour des mesures de conservation de l’espèce.

Pour la chasse de l’orignal dans la Zone 18, sur la Côte-Nord, entre Tadoussac et Port-Cartier, le Plan de gestion maintient l’alternance de la récolte. En 2026, comme les Zones 13 et 28, la chasse restrictive autorise le prélèvement des orignaux avec bois. La chasse permissive à l’orignal sans bois sera de retour en 2027.