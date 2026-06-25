Une session « par amour du Québec » pour Marilène Gill

La députée de Côte-Nord—Kawawachikamach—Nitassinan, Marilène Gill, affirme que le Bloc québécois a consacré la dernière session parlementaire à la défense des intérêts du Québec sur plusieurs fronts, notamment l’économie, l’environnement, la culture et les aînés.

Dans un communiqué publié à l’occasion de la fin des travaux parlementaires, l’élue soutient que son parti s’est opposé aux orientations du gouvernement libéral de Mark Carney, qu’elle accuse d’avoir négligé les priorités du Québec.

« Nous avons été les seuls défenseurs de la culture québécoise, sacrifiée à Donald Trump par Mark Carney. Nous avons été le parti de l’environnement face à la trahison climatique des libéraux. Nous nous sommes portés à la défense de l’économie québécoise, la plus durement frappée par les tarifs américains et si peu soutenue par le fédéral », affirme Mme Gill.

Économie et industries régionales

La députée met notamment de l’avant les interventions du Bloc québécois en faveur des secteurs forestier ainsi que de la transformation de l’acier et de l’aluminium, qu’elle décrit comme particulièrement touchés par les tarifs américains.

Elle souligne également les démarches de son parti concernant le renouvellement du Fonds des pêches, les pensions de vieillesse, le projet de train à grande vitesse Alto ainsi que le dossier des chauffeurs étrangers à bas salaire.

« Ce ne fut pas de tout repos, mais nous avons fait du bon boulot », soutient-elle.

Environnement et identité québécoise

Sur le plan environnemental, Marilène Gill affirme que le Bloc québécois a maintenu la pression sur le gouvernement fédéral concernant les changements climatiques et s’est opposé aux projets pétroliers appuyés par Ottawa.

La députée revient aussi sur plusieurs enjeux liés à l’identité québécoise, notamment la protection de la culture francophone, la défense des lois québécoises sur la laïcité et la langue française, ainsi que l’abolition de l’exception religieuse du Code criminel permettant d’inciter à la haine sous couvert de la religion.

Des gains pour les aînés

Mme Gill affirme également que son parti a obtenu un assouplissement des règles du programme Nouveaux horizons pour les aînés. Selon elle, les sections locales des Cercles de fermières et de la FADOQ pourront désormais utiliser le numéro d’entreprise de leur organisme provincial afin de présenter une demande de financement.

Elle considère cette modification comme « un gain important pour les organismes locaux et les communautés des régions qui bénéficient de ces projets ».

Lutte contre le travail forcé

La députée fait aussi valoir le dépôt d’un projet de loi visant à renforcer les contrôles sur les marchandises importées susceptibles d’être issues du travail forcé ou du travail des enfants. Selon elle, le gouvernement fédéral a repris plusieurs éléments de cette proposition dans le projet de loi C-35.

Marilène Gill estime que son parti a poursuivi son rôle de défense des intérêts québécois malgré les désaccords avec le gouvernement libéral.

« Nous avons mené ces combats pour la culture québécoise, pour notre économie, pour notre environnement avec une seule motivation : celle de l’amour profond que nous portons au Québec », conclut-elle.