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Quoi faire sur la Côte-Nord en fin de semaine?

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Par Nadia Dorval 9:10 AM - 25 juin 2026
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Les adeptes de la course à pied sont conviés à la 14e édition du Marathon Mamu des Galeries Montagnaises le 28 juin. Photo Facebook Marathon Mamu

Afin de vous aider à planifier votre week-end, voici quelques suggestions d’activités qui auront lieu dans les prochains jours sur la Côte-Nord.

Impro de la Listivale – Match d’ouverture

Vendredi 26 juin à 19 h 30 au Petit théâtre du Centre socio-récréatif

Assistez au premier match d’improvisation de la Listivale. Lors de ce premier match, les quatre équipes seront en action. Les matchs seront présentés chaque vendredi jusqu’au 7 août.

Spectacle Gospel live de Gregory Charles

Vendredi 26 juin à 19 h à Église Saint-Pierre à Havre-Saint-Pierre

Sous les doigts virtuoses de Gregory Charles, le piano devient l’expression de l’âme, tandis que les voix puissantes et harmonieuses du Chœur Nouveau s’élèvent pour célébrer l’espoir, l’amour et la résilience.

Ateliers & Jam au skatepark

Samedi 27 juin à 11 h au Skatepark Sept-Îles

Activité organisée par la Ville de Sept-Îles dans le cadre de ses festivités entourant son 75e anniversaire. Les jeunes de 7 à 17 ans pourront profiter d’ateliers d’initiation et de développement offerts par Qc.SkateboardCamp (sur inscription).Dîner hotdogs gratuit, animation et skate jam avec prix de participation.

Tisser des liens à roulettes

Marathon Mamu des Galeries Montagnaises

Dimanche 28 juin à partir de 8 h.

14e édition du Marathon Mamu des Galeries Montagnaises aura lieu dimanche. Plusieurs distances sont offertes aux participants : 1, 5, 10, 21,1 et 42,2 km. Il est possible de s’inscrire en ligne jusqu’au 27 juin. Le départ et l’arrivée des coureurs se feront de l’arche derrière les Galeries Montagnaises.

Les coureurs attendus au Marathon Mamu

Heure du conte avec l’OBV Duplessis

Dimanche 28 juin de 10 h à 10 h 30 à la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre de Sept-Îles

Afin de célébrer le Mois de l’eau, l‘Organisme de bassins versants Duplessis (OBV) propose aux familles avec des enfants de 3 à 6 ans d’assister à la lecture du conte «Georges est une grenouille». Ce sera l’occasion pour les enfants de se familiariser avec le cycle de vie d’une grenouille et de comprendre l’importance de l’eau pour cette espèce.

Fête du Canada à Sept-Îles

Mercredi 1er juillet au parc du Vieux-Quai à Sept-Îles de 13 h à 22 h

Drapeau du Canada Photo Pixabay

Célébrez le Canada au parc du Vieux avec une cérémonie de levée du drapeau, l’hymne national interprété par Guy Porlier, en présence de cadets de la marine royale canadienne. En après-midi plusieurs activités pour les enfants comme une disco avec machine à mousse, euro-bungee et glissade aquatique. En soirée, spectacle de Denis Boudreau et le trio acoustique We’re no Cowboys. Les festivités se termineront avec des feux d’artifice.

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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