Meggie Richard quitte la présidence de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 10:30 AM - 25 juin 2026
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Meggie Richard se lance dans la course à l'investiture du Parti québécois dans Duplessis.  Photo courtoisie

L’Assemblée des MRC de la Côte-Nord devra bientôt élire une nouvelle présidence. Sa présidente, Meggie Richard, a annoncé son retrait de ses fonctions après avoir décidé de se porter candidate aux élections générales québécoises prévues en octobre prochain.

En attendant l’élection d’un nouveau président, dont la date sera déterminée ultérieurement, la vice-présidente de l’organisation, Micheline Anctil, assumera la présidence par intérim, conformément aux règles de gouvernance de l’Assemblée.

Dans un communiqué, Micheline Anctil a tenu à saluer le travail de sa collègue.

« Je remercie Meggie pour son engagement et son leadership au service de la région. Je lui souhaite bonne chance pour le nouveau défi qu’elle entreprend. L’Assemblée poursuivra ses travaux avec la même détermination pour défendre les intérêts de la Côte-Nord », a-t-elle déclaré.

Les membres de l’Assemblée des MRC ont également souligné la contribution de Meggie Richard au cours de son mandat et lui ont souhaité « la meilleure des suites ».

L’Assemblée des MRC de la Côte-Nord regroupe les six municipalités régionales de comté de la région.

Depuis 2015, elle réunit les élus nord-côtiers afin de traiter de dossiers communs, notamment le développement économique, l’environnement et les infrastructures. L’organisme joue également un rôle de concertation régionale sur des enjeux comme le désenclavement, le transport, l’attractivité et la qualité de vie.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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