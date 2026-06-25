Le skatepark de Port-Cartier sera rénové cet été

La Ville de Port-Cartier travaille actuellement à l’amélioration de son skatepark. L’installation de nouveaux modules est prévue au début du mois de juillet.

En septembre dernier, une pétition de 500 noms avait été déposée, afin de demander la rénovation et l’amélioration du skatepark à Port-Cartier. C’est la Port-Cartoise Windie Lefrançois qui a pris l’initiative de recueillir les signatures. La jeune femme trouvait les installations dangereuses et mal entretenues.

La Ville de Port-Cartier indique que, depuis le dépôt de la pétition, « plusieurs actions ont déjà été réalisées ou sont en train de l’être, afin d’améliorer les installations et de bonifier l’expérience des utilisateurs ».

Les anciens modules jugés non sécuritaires ont été retirés, l’automne dernier.

« Afin de développer davantage l’expertise à l’interne, notre régisseur à l’entretien des équipements et des bâtiments récréatifs a également suivi une formation spécialisée sur les skateparks », dit Élodie Parent, conseillère aux communications, tourisme et relations avec le milieu de la Ville de Port-Cartier.

Présentement, l’équipe du Service des loisirs planche sur la fabrication de deux nouvelles demi-lunes. Ces nouvelles installations sont élaborées à l’interne par le menuisier de la municipalité, ce qui, selon Mme Parent, permet de réduire les coûts du projet et de maximiser les investissements. L’installation des deux nouvelles demi-lunes est prévue au début de juillet.

Un budget de 50 000 $ a été alloué à l’achat de modules additionnels, qui se fera au cours de l’été.