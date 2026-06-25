Le retour de la Fête nationale réussi à Sept-Îles

Malgré la pluie qui était au rendez-vous, le comité organisateur se dit très satisfait de la participation citoyenne. Environ 1800 personnes sont venues festoyer au parc du Vieux-Quai, à Sept-Îles, les 23 et 24 juin.

Après quelques années d’absence, les Septiliens ont pu célébrer leur fierté d’être québécois lors d’une fête officielle organisée par un comité bénévole.

Formé officiellement vers la fin janvier, le comité organisateur s’est rencontré régulièrement durant les derniers mois afin de planifier les célébrations du 23 et du 24 juin.

Mardi matin, durant l’installation du site, le président et coordonnateur de la Fête nationale du Québec à Sept-Îles, Tommy Arseneault, ne cache pas que le comité était un peu découragé, mais qu’ils n’ont pas voulu annuler.

« Quand on a débuté l’installation du site, il pleuvait à siaux. On était détrempés… mais on a toujours gardé l’espoir de pouvoir tenir la soirée, puis finalement, on a gagné notre pari », dit Tommy Arseneault.

Matthieu Poulin Goyer a livré un discours patriotique lors de la soirée de festivités du 23 juin. Photo Maxime Pineault

Pour la première soirée de festivité le 23 juin, M. Arseneault indique qu’il y a eu beaucoup de gens qui sont venus assister au discours patriotique et qu’à un certain moment il s’est même mis à faire plus beau et plus chaud. Le comité estime que 1200 personnes ont foulé le site durant la soirée.

« Un des moments forts, c’était, je pense, quand Tam ti delam a fait une prestation de danse traditionnelle. Puis, qu’ils aient invité des gens à venir danser, il y avait une ambiance de fou », dit le président et coordonnateur du comité organisateur.

Le parc du Vieux-Quai accueillait les festivités de la Fête nationale 2026 à Sept-Îles. Photo Maxime Pineault

Pour la journée du 24, le comité a dû s’ajuster à la température incertaine. Deux activités ont dû être annulées, soit les jeux gonflables et les tours de mini chevaux. Les ateliers d’arts créatifs, le maquillage, les prestations musicales sous la tente jaune et l’hommage au drapeau avec les Choristes du Nord sont toutes des activités qui ont été maintenues et qui ont attiré environ 600 personnes.

L’ensemble du comité organisateur se dit satisfait de cette première expérience et aimerait être là pour l’édition 2027.

« On est déjà à pied d’œuvre, je dirais, même depuis avant cette édition-ci. Nous, c’est sûr qu’on veut être là les prochaines années. On ne fait pas de promesses, mais on aimerait beaucoup aussi augmenter notre offre. Peut-être qu’éventuellement ça pourrait être un grand spectacle en plein air », dit Tommy Arseneault.