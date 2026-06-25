La Fondation Husky mise sur de précieux partenaires

Fort d’une réussite pour la troisième édition de son tournoi de golf, la Fondation Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles comptera sur un allié de taille pour les trois prochaines années : Aluminerie Alouette.

C’est lors du tournoi du 20 juin au Club Sainte-Marguerite qu’Alouette a annoncé s’engager auprès de la Fondation Husky pour les trois prochaines années scolaires. L’entreprise versera au total 30 000 $, soit 10 000 $ par an. Il s’agit d’un premier partenaire majeur pour la Fondation lancée il y a deux ans.

« Il est naturel pour nous d’investir dans le développement des jeunes d’ici. En soutenant la Fondation Husky, nous favorisons la persévérance scolaire et l’épanouissement de la relève à travers des activités saines et diversifiées », mentionne Jean Boisvert, vice-président Ressources humaines et affaires corporatives chez Aluminerie Alouette.

Cet apport financier permettra à la Fondation d’accompagner les élèves du secondaire dans la réalisation et l’organisation d’activités enrichissantes.

« Grâce à cette contribution durable, de nombreux jeunes pourront s’impliquer, développer leur potentiel et vivre des expériences formatrices. Ce partenariat témoigne d’une volonté concrète d’investir dans la jeunesse et dans l’avenir de notre communauté », souligne Denis Clements, président de la Fondation Husky.

Succès

Le Tournoi de golf de la Fondation du 20 juin dernier, sous la présidence d’honneur d’Andréanne Whittom, a connu un succès. La participation de 36 équipes et la générosité de partenaires, notamment Alouette, la Caisse Desjardins du Coeur-de-la-Côte-Nord et le Tournoi de hockey Fred Chiasson, ont permis une récolte de 24 832 $.

Une quarantaine d’entreprises et organisations de la région ont appuyé la cause.

Les fonds permettent de soutenir des activités sportives, culturelles, sociales et technologiques accessibles aux élèves de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai.

L’événement s’est distingué par l’implication des jeunes Husky. Ils ont contribué à l’animation de la journée. Les participants ont d’ailleurs pu assister à des démonstrations sportives ainsi qu’à un match d’improvisation.