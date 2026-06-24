Rencontre avec l’architecte derrière la nouvelle urgence de l’Hôpital de Sept-Îles

Une architecte locale a mis sa touche dans la conception de la tant attendue nouvelle urgence de l’Hôpital de Sept-Îles. Le Journal l’a rencontré.

Julie Foster réside à Sept-Îles depuis 11 ans. Elle travaille chez DMG architecture. Elle occupe le poste conceptrice principale adjointe pour le projet de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles.

Avoir pu participer à l’élaboration des plans du futur centre hospitalier occupe une place très spéciale, autant au niveau professionnel qu’au niveau personnel, pour l’architecte.

« Il y a beaucoup de fierté à réaliser ce mandat. C’est l’hôpital auquel on va quand on a besoin de se faire soigner et je connais des gens qui y travaillent », affirme l’architecte, qui a plus particulièrement travaillé à l’élaboration des plans de la nouvelle urgence.

Elle ajoute avoir eu à travailler sur d’autres projets en lien avec l’Hôpital de Sept-Îles auparavant, ce qui fait qu’elle connaît bien l’état des installations et elle est à même de comprendre la nécessité de cet agrandissement et de cette modernisation.

« On sait que c’est désuet. C’est donc une grande fierté pour le bureau d’œuvrer à ce projet qui va apporter beaucoup à la communauté », dit Mme Foster.

DMG architecture est une firme qui a pignon sur rue à Sept-Îles et à Québec. Elle se spécialise notamment dans les projets qui touchent les centres hospitaliers. D’ailleurs, en 2005, DMG architecture avait travaillé sur le programme fonctionnel et technique (PFT), un document qui résume les principales caractéristiques d’un projet de construction, pour la modernisation de l’Hôpital. Plusieurs années plus tard, en 2022, DMG architecture en collaboration avec Ardoises et Groupe A, a reçu le mandat de réaliser les plans et devis, pour ce projet attendu depuis plus de 20 ans dans la région.

Le personnel soignant impliqué

La conception des plans n’aura pas été faite uniquement dans des bureaux d’architectes. La collaboration du personnel de l’Hôpital de Sept-Îles a été importante. Pour l’urgence, une dizaine d’ateliers ont eu lieu, afin de présenter les plans et les améliorer pour bien répondre aux besoins des travailleurs de la santé. Julie Foster souligne la collaboration et la participation du personnel soignant. Selon elle, cet exercice aura permis de développer un projet qui répondra avant tout aux besoins des patients et du personnel nord-côtier. L’un des aspects clés ressortis des discussions a été la nécessité d’offrir plus d’intimité.

« C’est un projet qui va être à l’image des gens de Sept-Îles et qui sera adapté aux besoins des gens de la région », affirme l’architecte.

Le projet de modernisation touchera notamment l’urgence, le bloc opératoire, incluant la chirurgie d’un jour et l’endoscopie, l’unité des soins intensifs et l’unité de psychiatrie interne. Les travaux totalisent une superficie de 11 462 m2. Le projet comprend un agrandissement de 8 769 m2 sur trois niveaux, incluant un sous-sol, ainsi qu’un réaménagement de 2 693 m2. L’agrandissement de l’Hôpital se fera sur le stationnement au coin de l’avenue De Quen et de la rue Père-Divet.

Image de l’agrandissement et du réaménagement de l’Hôpital de Sept-Îles. Une toute nouvelle urgence, un bloc opératoire, une unité de stérilisation, une unité de soins intensifs ainsi qu’une unité de réadaptation sont prévus. Photo DMG architecture

L’architecte assure que les nouveaux locaux offriront beaucoup plus d’espace, seront mieux aménagés et auront plus de lumière naturelle. D’ailleurs, rien n’a été laissé au hasard dans la conception. Même la couleur des murs et l’éclairage ont été pensés pour assurer que les lieux favorisent l’apaisement.

« Ça va être beau et fonctionnel », affirme Julie Foster.

La conception d’un tel projet a occupé de nombreux mois de travail pour l’architecte septilienne, parce que tout doit être pensé dans le moindre détail. L’un des aspects porte sur la gestion de chantier, puisque les services de santé doivent continuer à être dispensés pendant les travaux. Il faut aussi tenir compte du bruit et des vibrations qu’occasionneront le chantier, pour ne pas trop déranger les patients hospitalisés.

« Il faut gérer tous ces éléments. Ça va plus loin que simplement construire un bâtiment », dit Mme Foster.

L’appel d’offres pour trouver l’entrepreneur qui réalisera le projet évalué à 308 M$ prend fin le 7 juillet. C’est à la fin de l’été 2026 que les travaux de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles devraient débuter. Ils se termineront à l’été 2029 et c’est à l’automne 2029 que les premiers usagers devraient y être accueillis.

Durant le chantier, Julie Foster aura encore des tâches à effectuer. Elle et ses collègues devront répondre à différentes demandes de l’entrepreneur, notamment sur le type de matériaux à utiliser ou à des questions sur les plans. Il y aura aussi des visites de chantier pour assurer un contrôle de qualité.