Un marché éphémère pour dynamiser le secteur du Vieux-Quai à Sept-Îles

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Par Nadia Dorval 2:48 PM - 23 juin 2026
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Steeve Chapados, directeur général de la Caisse Desjardins du Coeur-de-la-Côte-Nord, Gabriel Striganuk, co-président de la CCSIUM et PDG de la SFP Pointe-Noire, Marie-Hélène Chouinard, vice-présidente - ressources humaines, santé, sécurité et environnement de la SFP Pointe-Noire, Benoît Méthot, maire de Sept-Îles et Christophe James, directeur général de la CCSIUM. Photo Nadia Dorval

La Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam (CCSIUM) en collaboration avec ses partenaires Desjardins Coeur-de-la-Côte-Nord et SFP Pointe-Noire propose un nouvel événement pour dynamiser le secteur du Vieux-Quai. Le Marché de l’Archipel se tiendra les 19 et 20 septembre.

Le Marché de l’Archipel s’inspire d’événements du même genre organisés ailleurs au Québec. Le désir de la CCSIUM est de rendre le secteur du Vieux-Quai plus dynamique en plus de mettre en valeur des artisans, commerçants et producteurs locaux.

Durant les deux jours de l’événement, la rue Père-Divet sera exceptionnellement piétonnisée entre les avenues Arnaud et Brochu. Le marché éphémère sera ouvert de 10 h à 16 h 30. L’accès au site sera entièrement gratuit. Le directeur de la CCSIUM, Christophe James, explique que l’événement se tiendra dans une ambiance rassembleuse et contribuera à la vitalité du secteur. Il espère que le marché sera une des initiatives qui permettront de faire du Vieux-Quai un lieu qui soit à nouveau dynamique.

Christophe James, directeur de la chambre de commerce de Sept-Îles. Photo Nadia Dorval

Le choix des dates de l’événement n’a pas été fait au hasard. Selon Christophe James, c’est un moment de l’année où il n’y a pas d’autre événement.

« Cette fin de semaine [coïncide] avec l’escale d’un bateau de croisière à Sept-Îles, le 20 septembre, le Splendor, avec potentiellement plus de 800 passagers (…). On comprend bien sûr que ce ne sont pas tous les 800 passagers qui sortent du bateau et qui font toutes les activités, mais ça ajoute quand même cette nouvelle clientèle », dit Christophe James.

Le maire de Sept-Îles, Benoît Méthot, salue l’initiative qui permettra aux citoyens de profiter et de s’approprier ce secteur de la ville.

« C’est de rendre notre Ville encore plus attrayante, que ce soit pour les croisiéristes, les touristes qui viennent chez nous, d’avoir un lieu où les gens peuvent se rassembler. Mais c’est aussi pour nos citoyens. Les gens de Sept-Îles, on a un bas de la ville, on a un front de mer qui est très beau, qui est merveilleux, que très peu de communautés peuvent se vanter d’avoir ça », dit M. Méthot.

Benoît Méthot, maire de Sept-Îles. Photo Nadia Dorval

Le site de l’événement sera séparé en différents îlots, pour faire écho aux îles de l’archipel des Sept Îles. Il y aura l’îlot familial avec des jeux gonflables, l’îlot artistique, l’îlot de dégustations et ainsi de suite. L’organisation vise une quarantaine d’exposants.

Les entreprises, artisans, producteurs, restaurateurs et organismes qui veulent participer peuvent s’inscrire en visitant le site web de l’événement : marche-archipel.com.

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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