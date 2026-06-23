Tourisme Côte-Nord dévoile son nouveau conseil d’administration

Par Johannie Gaudreault 10:59 AM - 23 juin 2026
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Tourisme Côte-Nord présente son nouveau conseil d'administration. Photo Tourisme Côte-Nord

Tourisme Côte-Nord a procédé au renouvellement de son conseil d’administration à l’issue de son assemblée générale annuelle tenue le 15 juin. L’organisation régionale a dévoilé, le 23 juin, une nouvelle équipe de gouvernance composée de représentants provenant de différents secteurs de l’industrie touristique et des diverses réalités territoriales de la région.

La présidence du conseil d’administration sera désormais assumée par Carl Beaulieu, de l’Hôtel Le Manoir de Baie-Comeau. Marie-France Brunelle, de Culture Côte-Nord, occupera le poste de vice-présidente, tandis qu’Anne-Françoise Gondard, du Relais Nordik, agira à titre de trésorière et Jeff Dufour Tremblay, d’Élan., assumera le secrétariat.

Selon Tourisme Côte-Nord, cette nouvelle composition vise à assurer une représentation diversifiée de l’industrie afin de poursuivre le développement, la promotion et la structuration de l’offre touristique régionale.

Le conseil est formé de représentants des différentes MRC nord-côtières ainsi que de plusieurs secteurs d’activité, notamment l’hébergement, le tourisme autochtone, l’aventure et le plein air, les croisières, les arts et la culture, ainsi que les services commerciaux et publics.

Parmi les administrateurs, on retrouve notamment Jérôme Gouron (Sépaq) pour la Haute-Côte-Nord, André Morin (Microbrasserie St-Pancrace) pour la Manicouagan, Michel Michaud (Société des Amis des monts Groulx) pour Caniapiscau, Marie-Pier Johnson (Microbrasserie La Compagnie) pour Sept-Rivières et Anne-Françoise Gondard (Relais Nordik) pour le Golfe-du-Saint-Laurent.

Deux postes demeurent toutefois vacants, soit ceux représentant la Minganie ainsi que le secteur restauration et terroir.

La nouvelle équipe compte également Yanick Morin (Ferme 5 étoiles), Sandra St-Gelais (Croisière Essipit), Myriam Desjardins-Malenfant (Aventures 50e parallèle), Alexandre Bastien (Croisières AML), Marie-France Brunelle (Culture Côte-Nord), Jeff Dufour Tremblay (Élan.) et Suzanne Asselin, retraitée du ministère du Tourisme, à titre de membre cooptée.

Hommage aux administrateurs sortants

L’organisme a profité de l’occasion pour remercier les administrateurs sortants Jeannine Villeneuve et John Pineault pour leur contribution au développement touristique de la région.

Un hommage particulier a également été rendu à Yanick Morin, qui a récemment terminé son mandat à la présidence après plusieurs années à la tête du conseil d’administration. Celui-ci demeure toutefois impliqué au sein de l’organisation à titre d’administrateur.

Miser sur l’expertise du milieu

La directrice générale de Tourisme Côte-Nord, Joannie Francoeur Côté, estime que cette nouvelle gouvernance permettra à l’organisation de poursuivre ses ambitions pour le développement touristique régional.

« Chez Tourisme Côte-Nord, on s’entoure de gens qui connaissent le terrain et comprennent les réalités de notre industrie. C’est en réunissant cette expertise autour de la table que l’on peut porter des initiatives touristiques fortes, pertinentes et porteuses pour l’ensemble de la région », affirme-t-elle.

Tourisme Côte-Nord soutient que cette nouvelle composition du conseil d’administration contribuera à renforcer une vision concertée du développement touristique, dans l’objectif de maintenir une offre touristique durable, innovante et représentative de l’ensemble du territoire nord-côtier.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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