Retourner aux études en étant maman

Par Vincent Rioux-Berrouard 12:00 PM - 23 juin 2026
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Audrey-Emmie Duguay-De Champlin entouré par son conjoint et ses trois enfants. Photo courtoisie

C’est un défi que Audrey-Emmie Duguay De Champlain s’est lancé à l’automne 2025, lorsqu’elle est retournée sur les bancs d’école, afin de compléter son baccalauréat en enseignant primaire. La Septilienne, mère de trois enfants, doit conjuguer études, stages et vie familiale.

Il y a neuf ans, elle avait amorcé ses études universitaires pour le baccalauréat en enseignement primaire. Toutefois, incertaine, elle a décidé de mettre le tout sur pause.

Après avoir exploré plusieurs avenues professionnelles, une réflexion approfondie, et un désir de s’accomplir au niveau professionnel, c’est au début de la trentaine qu’elle a décidé de reprendre ses études à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), au campus de Sept-Îles, à l’automne 2025.

Ce choix de carrière, de se tourner vers l’enseignement, n’est pas le fruit du hasard. Il s’agit d’une profession qui la passionne. Selon elle, le personnel enseignant à un rôle important à jouer pour les jeunes, en étant des modèles pour eux. 

« J’ai vu à quel point les enseignants peuvent avoir des impacts concrets sur le cheminement académique et la confiance que les enfants ont », dit-elle. « Aider les enfants à prendre confiance en eux et être une figure positive, c’est quelque chose que je veux. »

Ce retour aux études représentait un défi d’organisation. À l’automne 2025, elle était mère de deux enfants et elle était enceinte de son troisième, qui allait naître en septembre 2025.

« Un gros défi : c’est la gestion du temps avec toutes les obligations que ce soit les activités ou les rendez-vous médicaux », dit-elle.

Pour réussir à conjuguer tout cela, l’aide de son conjoint était plus que nécessaire.  

« Ensemble, on est vraiment une bonne équipe. Quand j’ai besoin, il se rend disponible et il contribue beaucoup. Il en prend un peu plus, pour que je puisse me concentrer sur mes études, donc on s’entraide énormément », affirme Audrey-Emmie Duguay De Champlain.

Les enseignants et le personnel de l’UQAC sont aussi très compréhensifs face à la réalité des mères qui retournent aux études. Mme Duguay-De Champlain souhaite aussi transmettre le message à d’autres étudiants-parents qui se retrouveraient dans la même situation qu’elle, de ne pas hésiter à demander de l’aide, ou des accommodements auprès du personnel enseignant.

« Il ne faut pas se gêner pour demander de l’aide. Il y a de l’aide qui existe et les enseignants peuvent faire certaines choses pour nous accommoder », dit-elle.

En mai dernier, Audrey-Emmie Duguay-De Champlain s’est vue décerner une bourse de soutien à la réussite de la Fondation de l’Université du Québec. Elle y voit une belle preuve de reconnaissance de la persévérance scolaire qu’elle a déployée depuis son retour aux études.

« Oui le montant financier reçu est apprécié, mais pour moi, c’est vraiment la reconnaissance de mes efforts qui est soulignée », affirme-t-elle.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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