Le compost? Un jeu d’enfant, même pour les grands!

Par Emelie Bernier 9:00 AM - 23 juin 2026 Initiative de journalisme local
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Les enfants du CPE Sous le bon toit ont rapidement intégré l'habitude de composter!  Courtoisie

Écoles, hôpitaux, commerces, usines : après un projet pilote auquel ont participé, sur une base volontaire, plusieurs dizaines d’organisations, tous les ICI (industries, commerces et institutions) de Sept-Îles et Port-Cartier sont invités à intégrer le compostage dans la gestion de leurs matières résiduelles. Prêt, pas prêt ? En septembre, on composte !

À Sept-Îles, déjà une cinquantaine d’entreprises et d’institutions ont emboîté le pas à la collecte des matières organiques.

Centres de la petite enfance, marchés d’alimentation, restaurants, usines de transformation, établissements d’enseignement, cabinets de services professionnels : les profils sont variés et la démarche, un succès.

À Port-Cartier, on est fin prêt à élargir la collecte des matières organiques aux industries, commerces et institutions cet automne. 

« On sera bientôt prêts à lancer ce service auprès des ICI. Grâce à la collaboration de la Ville de Sept-Îles, on peut s’appuyer sur une expertise éprouvée afin d’assurer un déploiement harmonieux et efficace », mentionne Zakariae Anjab, responsable à l’environnement à la Ville de Port-Cartier.

« Cette première phase de déploiement a servi de projet pilote afin de bien saisir les contraintes spécifiques aux différents milieux de travail, notamment quant aux équipements à mettre en place pour la récupération des matières », indique Amélie Robillard, conseillère en communication à la Ville de Sept-Îles.

Les témoignages recueillis confirment que l’habitude n’est pas difficile à prendre.

Karoline Gilbert, directrice générale du Centre d’action bénévole Le Virage.  Courtoisie

« (…) On sent qu’on fait notre part. Ça a été super facile à implanter. Les employés et les bénévoles ont vite pris l’habitude d’utiliser les bacs bruns, même dans la salle de pause ! Ce n’est pas plus compliqué et à la fin de la semaine, on se rend compte qu’on remplit beaucoup moins les poubelles » affirme Karoline Gilbert, directrice générale du Centre d’action bénévole Le Virage.

Le service de Popotte roulante produit une importante quantité de nourriture au quotidien, avec une quantité de matière compostable proportionnelle, désormais valorisée. « C’était vraiment un non-sens de jeter nos résidus de cuisine !», avance Mme Gilbert. 

L’équipe du CPE Sous le bon toit (photo à la une) ne s’est pas faite prier pour intégrer cette nouvelle façon de faire.

« La nature et l’environnement sont au cœur de la pédagogie de notre CPE. Chaque éducatrice a un petit bac de comptoir dans son local, qu’elle vide dans un bac brun à la fin de la journée. Plusieurs enfants vont eux-mêmes vider les restes de leur assiette dans le bac ! Comme on utilise du compost dans les activités de jardinage et de plantation, les enfants comprennent à quoi ça sert et que quand on composte, ça nourrit la nature », se réjouit Éric Boudreault, agent conseil en soutien pédagogique et technique.

«Chez BBA, nous avons commencé à composter dès 2024 », souligne Samuel Rheault. On a embarqué pour faire notre part et parce que l’environnement fait partie de nos valeurs d’entreprise. Il y a eu un petit temps d’adaptation pour certains, mais quand on constate la quantité de déchets qui diminue, on comprend vite qu’on fait une différence!» Courtoisie

Pour adhérer au mouvement, il suffit de s’inscrire via le site web abacadabrun.com/ici. Un accompagnement personnalisé est prévu afin d’évaluer le type et le nombre de bacs ou de conteneurs requis selon les installations, de préciser les modalités de collecte et de mobiliser les équipes autour de cette nouvelle habitude durable.

 « On souhaite accompagner les entreprises dans cette transition pour qu’elles puissent adhérer facilement à la collecte des matières organiques et en retirer tous les bénéfices », conclut Zakariae Anjab. 

 

Emelie Bernier

Initiative de journalisme local

Émélie Bernier est journaliste et chroniqueuse au sein des Éditions nordiques depuis une vingtaine d'années. Depuis 2023, elle a fait de l'environnement son sujet de... Lire la suite

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