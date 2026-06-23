Justin Poirier et Mathis Langevin seront à l’école de hockey Carbonneau / Duchesne / Dykhuis de Sept-Îles

L’école de hockey Carbonneau / Duchesne / Dykhuis de Sept-Îles accueillera deux invités d’honneur pour son édition 2026 au calendrier du 27 au 31 juillet, soit Justin Poirier et Mathis Langevin.

Justin Poirier n’en sera pas à une première présence comme invité à l’école de hockey de Sept-Îles.

L’ancien as marqueur du Drakkar de Baie-Comeau, qui a fait le saut dans la NCAA lors de la dernière saison, était venu en 2024 et l’an dernier pour partager son bagage de hockeyeur.

Celui qui a été repêché par les Hurricanes de la Caroline en juin 2024, et qui devrait poursuivre son parcours avec Penn State University en 2026-2027, sera présent avec Mathis Langevin.

Ce dernier, ancien gardien de l’Océanic de Rimouski, a aussi fait le choix de continuer son chemin dans le hockey du côté de la NCAA. Pour la saison 2026-2027, il défendra la cage de Miami University (Ohio).

« Justin n’hésite jamais à revenir. Je crois qu’il aime beaucoup redonner aux gens de la Côte-Nord et aime bien la dynamique que nous avons avec notre staff à l’école de hockey », de dire Tommy Lapierre, dirigeant de l’école de hockey Carbonneau / Duchesne / Dykhuis.

Pour Mathis Langevin, « ça fait longtemps que nous regardons pour amener un gardien de but comme invité afin de permettre à nos jeunes gardiens de pouvoir avoir des trucs d’un gardien de ce niveau », d’ajouter M. Lapierre.

L’organisation trouve intéressant d’avoir ces deux invités qui aspirent à la LNH pour partager leurs expériences aux jeunes de la région. Justin Poirier et Mathis Langelin devraient être présents les 29 et 30 juillet.

Les membres du personnel d’instructeurs pourront aussi profiter des conseils eu du temps de Poirier et Langevin. Ce sera entre le cas pour Thomas Bond, récemment repêché par les Sea Dogs de Saint John (LHJMQ).

« Nous avons un beau groupe d’entraîneurs et de moniteurs qui sont la force de notre école et nous avons très hâte d’être de retour tous ensemble », de mentionner Tommy Lapierre.

Il est toujours possible pour les jeunes hockeyeurs de s’inscrire en vue de la 42e édition de l’école de hockey Carbonneau / Duchesne / Dykhuis pour une semaine d’entraînements variés (sur et hors glace). La date limite est le 30 juin. Jusqu’à maintenant, l’organisation compte 120 participants.