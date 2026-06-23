Bilan de session : la CAQ souligne ses gains sur la Côte-Nord

Des investissements en santé, dans le réseau routier ou encore dans différentes infrastructures, les députés Yves Montigny, dans René-Lévesque, et Kateri Champagne Jourdain, dans Duplessis, se disent fiers des réalisations de leur gouvernement sur la Côte-Nord au cours des quatre dernières années.

Dans un communiqué le 23 juin, les élus de la Coalition avenir Québec énumèrent d’abord les sommes investies dans le réseau routier sur l’ensemble de la Côte-Nord.

Ils rappellent leurs engagements envers la sécurité et la réfection des routes 138 et 389, avec des crédits budgétaires dépassant les 1,5 G$. Parmi les interventions, une enveloppe de 738,1 M$ a été consacrée aux travaux majeurs sur la route 389 entre Baie-Comeau et Manic-2.

En santé, un investissement de 308 M$ a été injecté pour les travaux de l’hôpital de Sept-Îles. Le projet franchit actuellement des étapes clés, marquées par la fin des travaux de l’aile des soins psychiatriques et le coup d’envoi du réaménagement pour le nouveau stationnement.

Il y a aussi eu des investissements pour la création de la Maison des aînés de Baie-Comeau et de la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre.

Par ailleurs, les députés mentionnent que 23 M$ ont été destinés aux infrastructures portuaires de Baie-Comeau et de Forestville, tandis que 24 M$ ont été déployés pour l’aréna de Sept-Îles.

Des aides totalisant 200 M$ ont aussi permis la réalisation de projets destinés aux Premières Nations et aux Inuits, comme le Centre culturel de Mani-Utenam et des milieux de vie pour les étudiants autochtones.

Finalement, la conclusion d’une entente sur les tarifs hydroélectriques avec Aluminerie Alouette sécurise et confirme un investissement de 1,5 G$ de la part de l’entreprise.

Les députés nord-côtiers se réjouissent également de l’ajout de 209 nouvelles places dans le réseau des services de garde de la Côte-Nord au cours des dernières années et de 217 nouvelles unités de logement à Sept-Îles, Fermont et Baie-Comeau.

« Je suis fière du travail accompli au cours des quatre dernières années. Les engagements que nous avons pris en 2022 se traduisent aujourd’hui par des résultats concrets », déclare la ministre Kateri Champagne Jourdain.

« Chaque investissement porte le même objectif : faire de notre territoire un endroit où il fait bon naître, grandir, travailler et vieillir », ajoute son collègue député Yves Montigny.