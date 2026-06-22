Une session mouvementée pour Kateri Champagne Jourdain

Par Vincent Rioux-Berrouard 3:56 PM - 22 juin 2026
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La députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, dans ses bureaux de Sept-Îles. Photo Emy-Jane Déry

C’est un bilan des plus positifs que la députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, dresse à propos de la dernière session alors que la prochaine campagne électorale pointe à l’horizon.

La dernière session parlementaire n’aura pas été de tout repos pour Mme Champagne Jourdain. Elle aura vu l’arrivée d’une nouvelle première ministre, Christine Fréchette qui a remplacé François Legault, mais elle aura aussi dû composer avec de nouvelles responsabilités ministérielles. Elle qui a débuté l’année en tant que ministre de la Famille est passée au ministère des Ressources naturelles et de la Forêt.

« Cela a été une session active », dit-elle.

La réalisation de deux dossiers au niveau régional la rend particulièrement fière. Il s’agit de priorités qu’elle avait identifiées en début d’année. Il y a tout d’abord celui de la modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles. Dans le dernier budget, le gouvernement a confirmé qu’une somme de 308 M$ était réservée et les appels d’offres ont été lancés pour l’agrandissement.

« C’est un projet qui va aller de l’avant et je suis très heureuse pour les citoyens de la Côte-Nord. C’est très important », affirme la députée.

L’autre enjeu prioritaire portait sur les places en garderie. Des annonces récentes ont permis des avancées significatives dans ce dossier. Le CPE Nid d’hirondelle, à Sept-Îles, a lancé la construction d’un nouveau bâtiment qui accueillera 76 places. De plus, 55 nouvelles places subventionnées ont été annoncées et elles seront réparties entre le CPE Ritourn’ailes de Sept-Îles et le CPE Auassis à Uashat mak Mani-utenam.

« Mes deux priorités pour la session [l’Hôpital de Sept-Îles et les places en garderie] sont réalisées », estime Kateri Champagne Jourdain.

La ministre souligne aussi des investissements au niveau du tourisme, pour les commerces de proximité et pour le logement. La construction d’une nouvelle école à Havre-Saint-Pierre ainsi que l’achèvement imminent de la Maison des aînés font également partie des réalisations dont elle est fière.

« Tout cela vient appuyer un des engagements que j’avais pris qui est celui de l’attractivité du territoire et faire en sorte qu’on puisse renverser le déclin démographique », affirme Mme Champagne Jourdain.

La ministre continuera d’être présente sur le terrain au cours de l’été et d’autres annonces sont à prévoir, laisse-t-elle attendre. Elle devra aussi se préparer pour la prochaine campagne électorale, dont le scrutin se tiendra le 5 octobre. 

« C’est sur que je vais parler de mon bilan [lors de la campagne]. Lorsqu’on met des gens au pouvoir, on veut des résultats concrets, mais je veux que vous sachiez que mes priorités et engagements sont prêts pour la prochaine élection », dit la députée de Duplessis.

Route 138

La semaine dernière, une déclaration du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoit Charette, à propos du parachèvement de la route 138 en Basse-Côte-Nord, a fait réagir. Le ministre a laissé entendre que l’idée d’une route reliant l’ensemble de la région pourrait être revue. 

De son côté, la députée de Duplessis se veut rassurante

« Le projet de prolongement de la route 138 est prioritaire pour notre gouvernement et cela a toujours été clair qu’il faut relier la Basse-Côte-Nord au reste du Québec. Actuellement, il y a plusieurs choses qui étaient analysées et le but ultime est de parachever cette route », dit la ministre.

Elle ajoute qu’il s’agit d’un projet coûteux, donc, le gouvernement a décidé d’agir avec un plan d’interventions pour avancer étape par étape.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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