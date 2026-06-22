Route bleue: davantage de parcours pour sillonner le fjord

Par Emelie Bernier 1:07 PM - 22 juin 2026 Initiative de journalisme local
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L'Anse-Creuse. Photo tirée du site web de la route bleue

La route bleue est aux kayakistes et aux canoteurs ce que la route verte est  aux cyclistes. Bonne nouvelle, de nouveaux circuits de la première sont désormais accessibles et dûment cartographiés pour un accès sécuritaire sur le fjord du Saguenay.

Les nouveaux parcours sont le fruit d’une collaboration entre le Comité ZIP Saguenay-Charlevoix et la municipalité de Sacré-Coeur ainsi que de plusieurs partenaires. Ils s’ajoutent à des circuits déjà recensées, dont l’Anse-de-Sable, la Pointe-Rouge et l’Anse-au-Cheval.

Ils sont destinés aux kayakistes autonomes et arpentent le fjord du Saguenay au départ de l’Anse-de-Roche.

Les trois parcours, soit la boucle de l’Anse-Creuse, la boucle de l’Anse-Saint-Étienne et la boucle de l’Anse-à-Pierrot, sont accessibles aux kayakistes de niveau intermédiaire ou avancé. 

Les circuits de la route bleue. Capture d’écran tirée du site web de la route bleue.

La route bleue, anciennement connue sous le nom de Sentier maritime du Saint-Laurent,  est d’abord un guide pour accéder à tout un réseau de parcours sûrs, dûment validés, non seulement sur le fleuve, mais sur tous les plans d’eau. Les personnes qui pratiquent des activités nautiques non motorisées sont les utilisateurs-cible.

Le niveau de difficulté ainsi que les consignes de sécurité sont disponibles. L’objectif de la route bleue est de faciliter l’accès aux plans d’eau dans un cadre écoresponsable et sécuritaire. 

La route bleue est une initiative de Canot Kayak Québec, en collaboration avec Eau Vive Québec

Emelie Bernier

Initiative de journalisme local

Émélie Bernier est journaliste et chroniqueuse au sein des Éditions nordiques depuis une vingtaine d'années. Depuis 2023, elle a fait de l'environnement son sujet de... Lire la suite

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