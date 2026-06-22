Le service de repas reprendra vendredi à Vents et marées

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Par Nadia Dorval 10:28 AM - 22 juin 2026
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La résidence Vents et marées à Sept-Îles. Photo Nadia Dorval

Le service de cafétéria de la résidence Vents et marées reprendra à partir du vendredi 26 juin. C’est l’entreprise du Groupe Nordique, Restauration Nordique qui s’occupera de fournir les deux repas par jour aux résidents.

Depuis le 1er février, les 44 aînés de la résidence Vents et marées à Sept-Îles sont dépourvus du service de cafétéria, qui était auparavant inclus dans leur bail. Les résidents ont dû s’organiser eux-mêmes pour leurs repas, tandis que les appartements ne sont pas équipés de cuisines fonctionnelles.

Une trentaine de résidents ont porté la cause devant le Tribunal du logement (TAL) qui a ordonné lors d’une décision interlocutoire rendue le 12 mai la reprise du service. La date limite imposée par le TAL pour la reprise du service est le 28 juin.

Dans une communication envoyée aux résidents, CODELO confirme la reprise du service à partir de ce vendredi midi. Suite à un appel d’offres, c’est l’entreprise Restauration Nordique qui offrira le service de repas aux résidents de Vents et marées. Le service est offert pour le dîner et le souper, sept jours par semaine.

Vents et marées : le Tribunal ordonne la sauvegarde du service de cafétéria et soulève une mauvaise gestion

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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