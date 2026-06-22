Le Port de Sept-Îles fait sa part pour le nouvel aréna

Un nouveau joueur s’ajoute dans les partenaires pour le nouvel aréna en construction à Sept-Îles. Le Port de Sept-Îles y va d’une contribution de 350 000 $.

« Le nouvel aréna est un investissement dans la qualité de vie, l’attractivité et le dynamisme de notre milieu. En tant qu’infrastructure essentielle au développement de la communauté, il contribuera à offrir aux citoyens un lieu rassembleur et moderne pour la pratique du sport, les événements et la vie communautaire », souligne son PDG par intérim, Joël Chouinard.

Avec ce soutien financier, le Port réaffirme sa volonté de participer concrètement à des projets structurants qui pour l’ensemble de la collectivité.

Le coût du nouvel aréna, qui viendra remplacer l’aréna Conrad-Parent, se chiffre à 78,5 millions de dollars. La Ville de Sept-Îles a déjà reçu une aide financière du gouvernement du Québec de 20 millions dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, ainsi que 4 millions de dollars de la Société du Plan Nord.

La compagnie Rio Tinto IOC et la SFP Pointe-Noire participent également au projet qui, avec l’annonce du Port, bénéficie à ce jour de 26,1 millions de dollars en partenariats financiers du milieu.

Ce qu’ils ont dit

« Ce projet d’aréna, c’est le fruit d’une collaboration forte entre nos partenaires publics et privés, au bénéfice de toute la population. Le Port de Sept-Îles joue depuis longtemps un rôle clé dans la vitalité de notre milieu, et pas seulement sur le plan économique. Sa participation financière à ce projet structurant témoigne d’un profond attachement à notre communauté et à son développement. Je tiens à remercier chaleureusement l’équipe du Port de Sept-Îles pour ce soutien important qui permettra aux jeunes et moins jeunes de rester actifs et de s’épanouir dans le sport pour plusieurs générations ! » – Benoit Méthot, maire de la Ville de Sept-Îles

« Lorsque je me suis engagée à soutenir ce projet en 2022, j’étais convaincue de son importance pour notre région. Grâce à un investissement de 24 M$ de notre gouvernement, nous avons donné des ailes à ce projet ambitieux. Aujourd’hui, voir ce chantier prendre forme me remplit de fierté. Je salue l’engagement du Port à soutenir l’aréna de Sept-Îles. C’est une infrastructure rassembleuse qui deviendra un lieu de rencontre et fierté dont toutes les générations bénéficieront. » – Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis et ministre des Ressources naturelles et des Forêts