Grand excès de vitesse à 153 km/h sur la route 138 à Baie-Comeau

Un automobiliste de la région a été intercepté à 153 km/h sur la route 138 à Baie-Comeau le 20 juin en début de soirée, dans une zone où la limite de vitesse est fixée à 90 km/h.

Les patrouilleurs du poste de la MRC de Manicouagan de la Sûreté du Québec ont procédé à l’interception durant leurs opérations de surveillance routière. Le conducteur a ainsi été surpris à rouler 63 km/h au-dessus de la limite permise.

L’homme a reçu un constat d’infraction de 1 318 $ ainsi que 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a également été suspendu de façon administrative pour une période de sept jours.

La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse demeure l’une des principales causes de collisions mortelles sur les routes québécoises. Les policiers poursuivent leurs interventions afin de sensibiliser les usagers de la route aux dangers associés aux excès de vitesse.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026 de la Sûreté du Québec, intitulée « La vie humaine, au cœur de nos actions ». Celle-ci vise à réduire le nombre de collisions mortelles et de collisions causant des blessures graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques.

Selon la SQ, diverses mesures sont mises en œuvre avec ses partenaires dans les domaines du partenariat, de l’intervention, de la sensibilisation, de la technologie et de l’évaluation afin d’améliorer la sécurité sur les routes, les sentiers et les plans d’eau du Québec.