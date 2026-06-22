La meilleure participation au Triathlon de Port-Cartier depuis 2019

Du beau temps, du vent et de la pluie, c’est ce à quoi ont eu droit les quelque 210 participants du 32e Triathlon de Port-Cartier, samedi.

La présidente de l’organisation, Audrey Lachapelle, parle d’une « édition réussie », malgré le mixte de la température de la météo et le nouveau format de l’horaire avec le départ des catégories jeunesses le matin.

« Ça demande des ajustements comment dans tout événement et on est en constante amélioration. Cette formule est à garder. Elle a plus aux gens », a mentionné Mme Lachapelle.

L’édition 2026 aura été la meilleure en participation des cinq dernières années, soit depuis la reprise après la pandémie. 212 personnes étaient inscrites au total des différentes catégories et épreuves (triathlon, duathlon, course à pied).

La présidente souligne aussi la participation des bénévoles, soutien essentiel à la réalisation d’un tel événement. Elle aurait aimé en compter un peu plus, soit près de 100. Ils étaient près de 80 pour le rendez-vous du samedi 20 juin.

Deux participantes au Triathlon de Port-Cartier y vont de leur portion course à pied. Photo Samuel Boulay

Le sourire aux lèvres avant de transiter pour la course à pied. Photo Samuel Boulay

C’est un départ pour les coureurs du 9,5 km. Photo Samuel Boulay