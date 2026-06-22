Des comités d’accueil pour les nouveaux arrivants en Minganie

Par Vincent Rioux-Berrouard , Vincent Rioux-Berrouard 12:00 PM - 22 juin 2026
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La MRC de Minganie met en place des actions pour l'attraction, l'intégration et l'établissement de nouveaux arrivants dans la région. Photo Vincent RIoux-Berrouard

Afin de favoriser l’intégration des nouveaux arrivants en Minganie, des comités d’accueil sont en train de prendre forme.

Pilotés par la MRC de Minganie, les comités ont pour objectif d’organiser des fêtes de bienvenues. Quatre comités seront mis en places qui représenteront l’est, l’ouest, Havre-Saint-Pierre, et Anticosti.

« Le but est de faire des événements qui vont permettre les rencontres interculturelles et voir les bénéfices d’avoir différentes cultures en Minganie », explique Émile Boutin, chargé de projets en immigration pour la MRC de Minganie.

L’immigration internationale est de plus en plus présente en Minganie, d’où la nécessité de prendre des actions pour bien les accueillir.

« Après la pandémie, il y a eu une pénurie de main-d’œuvre en Minganie. Cela a motivé plusieurs employeurs à se tourner vers l’immigration internationale pour leur recrutement », explique Émile Boutin.

Bien que les actions visent en premier lieu les immigrants, il est plus que possible que les initiatives favorisent aussi l’intégration de nouveaux arrivants d’autres régions du Québec.

« Les actions qu’on met en place qui visent les gens de l’immigration internationale, on pense qu’elles auront aussi des répercussions positives sur les nouveaux arrivants venant d’ailleurs au Québec. Les fêtes de bienvenues pourront aussi permettre à ceux-ci de se sentir chez eux et de réseauter », affirme M. Boutin.

Les citoyens qui seraient intéressés à rejoindre l’un des comités d’accueil peuvent contacter Émile Boutin par courriel à l’adresse : immigration@mrcminganie.com.

L’initiative de création des comités d’accueil et d’organisation de fêtes de bienvenue s’inscrit dans le plan d’action pour l’attraction, l’intégration et l’établissement durable de nouveaux (elles) Minganois(es). Ce plan d’action a été élaboré en concertation avec les partenaires de la MRC et en consultant la population en 2025. Un des objectifs est de favoriser la rétention des nouveaux arrivants.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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