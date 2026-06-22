Attention à nos bélugas !

Par Emelie Bernier 12:35 PM - 22 juin 2026 Initiative de journalisme local
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Le béluga est très sensible à la présence humaine. Le comportement des plaisanciers préoccupe les gestionnaires du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Photo Parcs Canada/Renaud Pintiaux

Pour protéger un habitat sensible qui sert de pouponnière aux bélugas du Saint-Laurent, la baie Sainte-Marguerite est de nouveau fermée à la navigation pour la période estivale. 

Du 21 juin au 21 septembre, les embarcations tant à voile qu’à moteur n’ont pas l’autorisation de circuler dans la zone proscrite.

« Durant la période estivale, la fermeture à la navigation de la baie Sainte-Marguerite permet de limiter le dérangement de ce secteur hautement fréquenté par les femelles bélugas et leurs petits », indique le parc marin Saguenay–Saint-Laurent.

Les canoteurs et kayakistes doivent pour leur part suivre un trajet précis lorsqu’ils accèdent à la baie. Une autorisation spéciale leur est accordée pour circuler sans arrêt le long d’un couloir longeant la rive (à moins de 10 mètres) et dans les secteurs peu profonds à l’intérieur de la baie. En ce qui concerne la zone de transit située devant la baie, il est « fortement recommandé » aux navigateurs d’y circuler sans arrêt et de naviguer entre 5 et 10 nœuds.

La carte du secteur. Parc marin Saguenay-Saint-Laurent.

« En tout temps, gardez vos distances avec la faune. Assurez-vous de respecter les limites de vitesse et les distances à maintenir en présence de baleines.(…) Si toutefois un mammifère marin surgit plus près de votre embarcation que ce qui est autorisé, rappelez-vous que c’est vous qui êtes dans son habitat. En tout temps et peu importe le type d’embarcation, il est interdit de déranger les mammifères marins », peut-on lire sur le site. Il est notamment interdit de nourrir ou toucher un mammifère marin, d’entrer dans l’eau pour nager ou interagir avec des mammifères marins, de faire jouer, sous l’eau, des chants ou cris de baleines ou tout autre bruit qui y ressemble, de séparer un groupe de mammifères marins ou de passer entre un adulte et son petit.

Toute l’information est disponible ici.

Emelie Bernier

Initiative de journalisme local

Émélie Bernier est journaliste et chroniqueuse au sein des Éditions nordiques depuis une vingtaine d'années. Depuis 2023, elle a fait de l'environnement son sujet de... Lire la suite

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