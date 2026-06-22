Accident sans conséquence majeure à Sept-Îles

Une colission impliquant deux véhicules s’est produite peu avant 10h, ce lundi 22 juin, au coin de l’avenue De Quen et de la rue Smith à Sept-Îles.

Selon la Sûreté du Québec, on parle d’accident mineur.

Les transports en ambulance vers le centre hospitalier ont été faits par mesure préventive.

L’intersection a été fermée à la ciruclation le temps des opérations nécessaires.