Accident sans conséquence majeure à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 11:31 AM - 22 juin 2026
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Une collision est survenue le 22 juin au coin De Quen/Smith. Photo Sylvain Turcotte

Une colission impliquant deux véhicules s’est produite peu avant 10h, ce lundi 22 juin, au coin de l’avenue De Quen et de la rue Smith à Sept-Îles.

Selon la Sûreté du Québec, on parle d’accident mineur.

Les transports en ambulance vers le centre hospitalier ont été faits par mesure préventive. 

L’intersection a été fermée à la ciruclation le temps des opérations nécessaires.

Sylvain Turcotte

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