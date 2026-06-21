Une journée de plus au Festival de la famille de Havre-Saint-Pierre

La fête commencera une journée plus tôt au Festival de la famille de Havre-Saint-Pierre avec une soirée familiale le mercredi 15 juillet.

La programmation de cette journée d’ouverture comprend un bingo, la cérémonie d’ouverture et des spectacles.

C’est 2 Frères qui partira le bal du volet musical du 28e Festival de la famille au calendrier du 15 au 19 juillet. Les frères Caouette seront suivis sur la scène par Les fous du roi enflamment.

Un spectacle pyro-musical sur mer fermera les activités de la soirée.

La programmation musicale des autres journées comprend entre autres des spectacles de Marc Dupré, du groupe du Nouveau-Brunswick, Beauxmont, d’Annie Blanchard et Maxime Landry pour Le Country de nos idoles ainsi que Matt Lang.