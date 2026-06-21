Un autre dan pour Sensei Marco Coulombe

L’instructeur en chef de l’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles ajoute un autre degré à sa collection de ceintures noires. Marco Coulombe a récemment réussi son passsge du 7e dan.

C’est lors du Master Camp tenu dans la région de Philadelphie que Marco Coulombe s’est présenté devant Shihan Hiroyoshi Okazaki pour son examen du nouveau grade. Le Septilien l’a réussi et a été promu au grade de Schichidan (7e dan).

” Cette promotion représente bien plus qu’un grade, elle est le reflet de 42 années de pratique, d’apprentissage, de persévérance et de dévouement envers cet art martial qui a construit ma vie. Le karaté m’a enseigné la discipline, l’humilité, le respect et le dépassement de soi, des valeurs que je m’efforce de transmettre à chaque jour “, souligne le Sensei de l’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles.

Cette réussite ne s’est pas fait seule alors que plusieurs personnes l’ont accompagné tout au long de parcours vers ce nouveau grade, directement et indirectement,

” Un merci tout particulier à ma femme (Julie Roy) pour son soutien. Merci également à mes enfants, à ma famille, à mes amis, à mes élèves, et à tous les partenaires d’entraînement qui ont croisé ma route au fil des années. “

Marco Coulombe dit recevoir cette reconnaissance avec beaucoup d’humilité et de gratitude. ” Elle m’inspire à poursuivre ma mission, partager les bienfaits du karaté avec des personnes de tout âge et continuer à apprendre, car le chemin du karaté ne s’arrête jamais “, dit-il.

À l’Open de Montréal

Au retour de la Pennsylvanie, Marco Coulombe était un des entraîneurs de l’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles qui comptait des athlètes à l’Open International de Montréal le 20 juin.

Les karatékas septiliens ont décroché dix médailles au total. Mylène Bouma et Jenny Canuel ont été les seules porte-couleurs de l’Institut à gagner l’or, respectivement en kumite et en kata. Bouma a remporté le bronze en kata.

Alaa Boukali a aussi deux médailles à sa récolte, celle d’argent en kumite et celle de bronze en kata. Julie Roy a pris place sur la deuxième marche du podium en kata.

Les autres médaillés de l’IKSSI sont Nolan Isola-Bouma, Alee-Rose Cummings Lebrasseur et André Cavanagh, avec chacun le bronze en kata, ainsi que Zachary Dufour, aussi en bronze, mais en kumite. Lya Grégoire Jérôme était également de la compétition.