Plusieurs activités à Mani-uteam pour célébrer la Journée nationale des peuples autochtones

La Journée nationale des peuples autochtones est en cours avec plusieurs activités tout au long de ce dimanche 21 juin au Centre culturel Tshissenitanum Mitshuap de Mani-utenam

Cérémonie des nouveaux-nés, Triathlon Kapatakan, Fumage des saumons, banique dans le sable, jeux gonflables et oeuvres collectives sont au nombre des activités de la journée de célébration.

La soirée sera festive avec plusieurs artistes qui défileront de 18h à 22h, soit en spectacle Shauit, Matui, Yannick Grégoire, la Troupe Carcajou et la chorale de l’école Johnny-Pilot.

La journée se clôturera avec des feux d’artifice.