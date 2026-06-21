Plusieurs activités à Mani-uteam pour célébrer la Journée nationale des peuples autochtones

Par Sylvain Turcotte 10:04 AM - 21 juin 2026
Temps de lecture :

Plusieurs actiivités ont lieu au Centre culturel de Mani-utenam en ce dimanche 21 juin, Journée nationale des peuples autochtones. Photo Émilie Caron-Wart

La Journée nationale des peuples autochtones est en cours avec plusieurs activités tout au long de ce dimanche 21 juin au Centre culturel Tshissenitanum Mitshuap de Mani-utenam

Cérémonie des nouveaux-nés, Triathlon Kapatakan, Fumage des saumons, banique dans le sable, jeux gonflables et oeuvres collectives sont au nombre des activités de la journée de célébration.

La soirée sera festive avec plusieurs artistes qui défileront de 18h à 22h, soit en spectacle Shauit, Matui, Yannick Grégoire, la Troupe Carcajou et la chorale de l’école Johnny-Pilot.

La journée se clôturera avec des feux d’artifice.

Sylvain Turcotte

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Culturel

Plongée dans les eaux vives au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul

Actualité

Emma et Noah ont été les prénoms d’enfants les plus populaires en 2025 au Québec

Actualité

Des travaux au calendrier sur la 138 à l’est de Sept-Îles

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre

Représentant(e) aux ventes

Nikan
Sept-Îles
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Culturel

Plongée dans les eaux vives au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul

Consulter la nouvelle
Actualité

Emma et Noah ont été les prénoms d’enfants les plus populaires en 2025 au Québec

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 17 juin 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord