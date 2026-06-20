Une journée festive à l’intérieur pour les 75 ans de Sept-Îles 

C’est au sec, à l’intérieur de l’aréna Guy Carbonneau, que s’amorce l’été des activités des 75 ans de Sept-Îles.

Cette première fête estivale du 75e se déroule de 9h30 à 21h le samedi 20 juin.

Les citoyens sont attendus à l’aréna tout au long de la journée pour prendre part aux différentes activités, de découvertes, de créations, le tout dans une ambiance festive et familiale.

Récits et anecdotes lors de la table ronde Mon Sept-Îles d’autrefois, prestations musicales et dansantes, créations d’oeuvres collectives et plus encore sont à l’horaire de la journée.

Pour dîner, hot-dogs, breuvages et cupcakes seront servis gratuitement. Ce sont les bénévoles des Chevaliers de Colomb de Sept-Îles qui seront aux commandes des BBQ.

Pour la programmation détaillée : ICI.