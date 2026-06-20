MMA | Maxim Côté passe le K.O. à un Brésilien 

Par Sylvain Turcotte 11:45 AM - 20 juin 2026
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Victoire pour Maxim Côté, le 17 juin, lors du seul combat en arts martiaux mixtes d'une soirée de boxe de la Série Spayce organisée par le Groupe Yvon Michel. Jeremy Espaillard

Le natif de Sept-Îles Maxim Côté poursuit son ascencion dans l’arène, lui qui a signé une troisième victoire de suite en MMA au milieu de la semaine.

Dans une soirée de combats de la Série de boxe Spayce, organisée par le Groupe Yvon Michel, Maxim Côté a remporté le seul affrontement de la MMA de l’événement du 17 juin, au Casino de Montréal.

Le combattant de 29 ans a fait ça court face au Brésilien Guiliano Nicolas. Il lui a passé le K.O. technique après seulement une minute cinquante secondes d’un duel prévu en trois rounds de cinq minutes.

” Je suis très content de ma performance. J’ai su me servir de ma pression et de mon contrôle pour l’empêcher de bouger et générer assez de dommages pour que l’arbitre arrête le combat “, a-t-il fait savoir.

Maxim Côté a ainsi porté sa fiche à 3-1 en combats professionnels de la MMA (arts martiaux mixtes).  

Il profitera de l’été pour se reposer. Il devrait être de retour cet automne pour un événement du Groupe Yvon Michel ou de la Samouraï MMA. 

Sylvain Turcotte

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