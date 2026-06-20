Des travaux au calendrier sur la 138 à l’est de Sept-Îles

Ceux et celles qui emprunteront la route 138 à l’est de Sept-Îles devront prévoir leur déplacement en fonction de travaux au calendrier pour les semaines à venir.

La patience sera de mise encore cet été sur la route 138, particulièrement dans le secteur du viaduc.

Des travaux de réhabilitation de la chaussée sont prévus en trois phases.

Du 29 juin au 12 juillet, il y aura entrave en tout temps du viaduc à la rue des Soudeurs. Deux des quatre voies seront fermées à la circulation.

Cette entrave sera prolongée jusqu’à l’aéroport, et ce jusqu’au 14 août. Elle sera toutefois en vigueur du lundi au vendredi, de 6h à 18h. C’est en alternance, sur une seule voie, que se fera la circulation, sous la supervision de signaleurs, et avec l’accompagnement de véhicules d’escorte.

Par ailleurs, pour les deux premières semaines du mois d’août, soit du 2 au 14, c’est sur le pont de la rivière Moisie qu’auront lieu des travaux. L’entrave est à l’horaire du lundi au vendredi, de 6h à 18h. Des signaleurs assureront la circulation en alternance. Noter que la voie sera rétrécie à 4,3 mètres de largeur.