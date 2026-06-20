Des évéments sportifs au gré de la météo pour cette fin de semaine à Sept-Îles et Port-Cartier

Par Sylvain Turcotte 8:00 AM - 20 juin 2026
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Les conditions météorologiques ne seront peut-être pas aussi réjouissantes que celles de l'an dernier au Triathlon de Port-Cartier pour ce samedi 20 juin. Photo Samuel Boulay

Dame Nature épargnera-t-elle les événements sportifs au calendrier pour cet avant dernier week-end de juin? Le parapluie pourrait être de mise avec les possibilité d’averses. 

À Port-Cartier, c’est la 32e édition du Triathlon de Port-Cartier qui est à l’horaire pour ce samedi 20 juin. Ça se passe au Complexe récréatif et culturel, ainsi que dans ses alentours. 

Les premiers départs seront donnés dans les environs de 8h30. L’avant-midi est consacrée aux catégories jeunesse et familiale, l’après-midi à celles des 14 ans et plus.

À Sept-Îles, c’est le Tournoi de golf de la Fondation Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai, ce samedi 20 juin, au Club Sainte-Marguerite.

Pour la journée de dimanche, la météo devrait donner un répit aux 134 joueurs et joueuses inscrits pour le Tournoi d’ouverture 2026 du Club de golf Sainte-Marguerite. 

Sylvain Turcotte

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