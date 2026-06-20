Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Meggie Richard sera candidate à l’investiture du PQ dans Duplessis

La préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard, fait le saut en politique provinciale et se présente à l’investiture du Parti québécois dans Duplessis.

Altercation au Maxi : un Septilien reconnu coupable de deux chefs d’accusation

Un Septilien a plaidé coupable à deux accusations en lien avec une altercation survenue dans le stationnement du Maxi dont la vidéo a largement circulé sur les médias sociaux.

Incertitude pour le parachèvement de la route 138 en Basse-Côte-Nord

Le projet de prolongement de la route 138 qui vise à relier les communautés de la Basse-Côte-Nord au reste du Québec serait en train d’être réévalué.

Une entente de réconciliation entre ITUM et Hydro-Québec

Le conseil de la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam (ITUM) a annoncé qu’une entente de réconciliation, qu’elle qualifie « d’historique », a été conclue avec Hydro-Québec.

Une nouvelle manifestation pour le droit de pêcher le homard sur la Côte-Nord

L’abondance du homard en Minganie et sur la Côte-Nord provoque des réflexions chez les citoyens de la région, qui ont parfois du mal à comprendre pourquoi les autorités fédérales résistent à autoriser une pratique récréative de la pêche en eaux salées. Derrière les arguments de sécurité alimentaire et de droit d’accès à la ressource se trouve une reconquête de l’identité côtière.

Un Septilien dans une publicité avec « Mike chez Rona »

Le Septilien Maxime Perron a construit un magasin Rona dans l’univers virtuel du jeu Minecraft. Il était loin de se douter que cette création le catapulterait dans une publicité de l’entreprise de matériaux de construction.

55 nouvelles places en CPE pour Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam

Ce sont 55 nouvelles places subventionnées pour les familles de Sept-Îles et de Uashat mak Manie-utenam qui seront créées, a annoncé Québec, mardi.

Un total de 8,1 M$ est injecté dans l’ensemble du secteur touristique de la Côte-Nord

La ministre du Tourisme, Amélie Dionne, est de passage à Baie-Comeau pour annoncer une aide totalisant 8,1 M$ pour différents projets touristiques sur la Côte-Nord. Elle annonce aussi le renouvellement de l’entente de partenariat régional entre Tourisme Côte-Nord et le ministère du Tourisme jusqu’en 2028.

Objectif 2028 pour la plage Rochelois

Après des années de tergiversations, on sait enfin quelle est la méthode choisie pour sécuriser le secteur de la plage Rochelois, particulièrement sensible aux aléas environnementaux. Les Port-Cartois auront l’occasion de s’exprimer et de poser leurs questions à ce sujet d’abord le 16 juin, lors d’une séance d’information, puis lors de l’examen public du BAPE prévu cet automne.

Un pionnier des maisons funéraires de Sept-Îles est décédé

L’homme derrière la fondation du Complexe Thanatologique Mallet & fils de Sept-Îles, Edgar Mallet, est décédé le 13 juin, à 84 ans.

Le Septilien Martineau Bouchard honoré à l’Assemblée nationale

Bien connu pour son implication dans la communauté septilienne, Martineau Bouchard a vu son engagement social être reconnu la semaine dernière à l’Assemblée nationale.

Un invité de marque pour un symposium organisé par le Tournoi Orange Alouette

Le Tournoi de volleyball Orange Alouette de Sept-Îles redonnera d’une tout autre façon à la communauté de son sport. Son organisation prépare un premier symposium des entraîneurs de volleyball de la Côte-Nord. Comme invité d’honneur, une sommité, Glenn Hoag, qui a notamment dirigé la formation nationale aux Olympiques de 2016 à Rio vers une cinquième place.

Les coureurs attendus au Marathon Mamu

Les adeptes de course à pied sur route auront trois occasions de se mettre des kilomètres dans les jambes cet été, à Sept-Îles et Port-Cartier.