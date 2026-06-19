Une nouvelle manifestation pour le droit de pêcher le homard sur la Côte-Nord

L’abondance du homard en Minganie et sur la Côte-Nord provoque des réflexions chez les citoyens de la région, qui ont parfois du mal à comprendre pourquoi les autorités fédérales résistent à autoriser une pratique récréative de la pêche en eaux salées. Derrière les arguments de sécurité alimentaire et de droit d’accès à la ressource se trouve une reconquête de l’identité côtière.

L’Association chasse et pêche Havre-Saint-Pierre organise pour une troisième année une manifestation pour revendiquer le droit de pêcher récréativement le homard dans le fleuve Saint-Laurent. L’événement, qui devait avoir lieu le samedi 20 juin, est reporté à une date ultérieure en raison des conditions météorologiques.

Contacté par téléphone, Stéphane Boudreau, Jean-Claude Cormier et Rock Boudreau, respectivement Président, directeur et membre de l’Association chasse et pêche Havre-Saint-Pierre, expliquent que les manifestations des deux dernières années et celle qui aura lieu cette année sont le fruit de plus de 15 ans d’engagement et de revendications. Les trois Cayens ont plus d’une fois pris la parole publiquement afin de militer pour un meilleur accès aux ressources marines.

« En Colombie-Britannique, à Vancouver, ils ont des droits de pêche des crustacés, des permis, qui donne au citoyen accès à la ressource », explique M. Boudreau. « Pourquoi au Québec on n’aurait pas accès aux mêmes droits ? On est canadien autant au Québec qu’ailleurs au Canada. »

La pêche récréative aux crustacés, comme le crabe dormeur, le crabe rouge et la crevette est permise en Colombie-Britannique. Sous certaines conditions, Pêches et Océans Canada permet la pêche de mollusque par un permis de pêche sportive en eaux de marées.

« On voudrait seulement avoir un permis de pêche pour avoir accès à la ressource marine qui est en abondance, juste à nos pieds le long des côtes », poursuit M. Boudreau.

Selon l’Association chasse et pêche Havre-Saint-Pierre, les tentatives d’entamer un dialogue concernant l’émission de permis avec les autorités de Pêches et Océans sont restées sans réponse, jusqu’à maintenant.

« Nous avons des discussions au niveau de la gestion, de la conservation, mais les communications qui ont été envoyées à la ministre sont restées sans réponse, on n’a même pas eu d’accusé réception. »

Pour les trois pêcheurs, la pêche en eau salée est une activité qui exprime l’identité nord-côtière.

« Ça fait partie de nos racines, s’alimenter à partir de la mer », plaide Jean-Claude Cormier, le directeur de l’association. « On se voit comme les racines coupées. Il ne faut pas oublier que les villages de la Côte-Nord ont été fondés en grande partie par des pêcheurs. La manifestation nous permet aussi de renouer avec nos traditions, notre mode de vie. »

Des démarches et des revendications similaires ont aussi lieu à Terre-Neuve-Labrador, où la pêche récréative à la morue a été facilitée dans les dernières années.

Une démarche similaire en Gaspésie

« Nous ne supportons pas cette activité-là, étant que ce n’est pas permis par le MPO », explique Hugo Daniel, président du conseil d’administration d’Ensemble pour un Accès aux Ressources Marines, une organisation sans but lucratif dont la mission est de faire connaître le droit citoyen de bien se nourrir de la mer. « En revanche, on comprend la démarche, qui est d’amener un meilleur accès aux ressources marines. Et on pense que des événements comme ça, il y en aura de plus en plus, parce que le prix du panier d’épicerie augmente, et c’est rendu dispendieux de se nourrir », continue M. Daniel.

Selon lui, les autorités doivent prendre acte et mettre en place un cadre pour l’activité, sans quoi les risques de braconnages ne feront qu’augmenter. Son organisation vise justement l’éducation des pêcheurs pour limiter les dommages aux populations des espèces marines.

À propos de la mission que porte son organisme, M. Daniel considère que l’enjeu est double.

« C’est vraiment une démarche nourricière de faire reconnaitre le droit de se nourrir convenablement. Mais c’est aussi, finalement, une démarche qui est identitaire. On est beaucoup moins nord-côtier, moins gaspésien, moins madelinot qu’on l’était », poursuit-il. « En ne pouvant plus se nourrir de la mer, on perd l’activité historique principale. Il y a beaucoup de savoir-faire qui disparait, parce que l’ancienne génération ne peut pas transmettre la connaissance à la nouvelle. »

Pêches et Océans au courant

Dans une réponse officielle reçue d’une représentante du ministère fédéral, on explique être bien au fait de la manifestation qui a lieu le 20 juin, et respecter le droit de manifester. Toutefois, Pêches et Océans Canada rappelle que la pêche récréative des crustacés et du homard demeure interdite en tout temps.

« Les agents des pêches seront présents sur le territoire de façon accrue pendant la saison estivale, incluant lors des manifestations, afin de sensibiliser la population à l’importance de respecter la règlementation en vigueur » peut-on lire dans le communiqué. « Les contrevenants reconnus coupables d’infractions en vertu de la Loi sur les pêches s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à 10 000 $ […]. »