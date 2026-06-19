Plus de 10 000 excès de vitesse sanctionnés en une semaine

Près de 14 000 constats d’infraction ont été remis par les corps policiers du Québec lors de l’Opération nationale concertée (ONC) vitesse et chantiers routiers, tenue du 8 au 14 juin. Parmi ceux-ci, plus de 10 000 visaient des excès de vitesse, notamment dans les zones scolaires et les secteurs de travaux routiers.

L’opération, menée conjointement par les services policiers du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et le ministère des Transports et de la Mobilité durable, visait à sensibiliser les automobilistes aux risques associés à la vitesse excessive.

Selon le bilan dévoilé le 19 juin, 67 constats ont également été remis pour de grands excès de vitesse au cours de cette semaine d’intervention.

Les autorités rappellent que la vitesse demeure le principal facteur contributif dans les collisions mortelles ainsi que dans celles causant des blessures graves.

Miser sur la responsabilisation

En parallèle aux interventions sur le terrain, les organisations policières et la SAAQ ont diffusé des messages de prévention sur les médias sociaux sous le thème : « On est tous responsables de notre conduite. »

La campagne visait à rappeler aux conducteurs qu’ils peuvent contribuer à l’amélioration du bilan routier en adoptant des comportements sécuritaires, en réduisant leur vitesse et en faisant preuve d’une vigilance accrue envers les usagers plus vulnérables du réseau routier.

Les partenaires de l’opération soulignent que chaque conducteur a un rôle à jouer dans la prévention des collisions et dans l’amélioration de la sécurité sur les routes du Québec.

D’autres opérations à venir

À l’approche de la période des vacances estivales, marquée par une augmentation importante des déplacements, les policiers annoncent qu’ils poursuivront leurs efforts de surveillance sur l’ensemble du réseau routier.

Les autorités estiment que l’amélioration du bilan routier passe à la fois par la poursuite des interventions policières, les activités de sensibilisation et l’adoption de comportements responsables par tous les usagers de la route.

Selon les partenaires de l’ONC, la prudence au volant demeure l’un des moyens les plus efficaces pour réduire le nombre de collisions et leurs conséquences.