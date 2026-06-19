Meggie Richard sera candidate à l’investiture du PQ dans Duplessis

Par Vincent Rioux-Berrouard 3:01 PM - 19 juin 2026
Temps de lecture :

Meggie Richard, candidate à l'investiture du Parti québécois dans Duplessis Photo Vincent Rioux-Berrouard

La préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard, fait le saut en politique provinciale et se présente à l’investiture du Parti québécois dans Duplessis.

Elle a annoncé sa candidature, vendredi après-midi, à Sept-Îles, au Musée de la Côte-Nord. Elle était accompagnée par le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, a présenté la candidate à l’investiture du Parti québécois dans Duplessis, Meggie Richard. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Depuis 2023, Mme Richard occupe la fonction de préfète de la MRC de Minganie. Elle a été réélue en novembre dernier pour un nouveau mandat de quatre ans.

Elle affirme que depuis qu’elle est en politique, elle a pu constater les nombreux enjeux qui touchent la Côte-Nord que ce soit au niveau de l’accès aux soins, le manque de places en garderie, l’accessibilité au territoire ou l’état des infrastructures municipales. Selon elle, les décisions prises par les différentes instances ne prennent pas compte des réalités de la région.

« Il faut procéder à une réelle décentralisation. Ramener le pouvoir plus près du monde… Les meilleures décisions sont celles qui prennent racine chez nous », affirme Meggie Richard. Pour elle, ses valeurs correspondent au Parti québécois.

Mme Richard souhaite que le Québec devienne un pays parce que l’indépendance permettra de donner plus de pouvoir et d’autonomie aux régions, argumente la candidate.

Le parti souverainiste a une longue histoire avec la circonscription de Duplessis. De 1976 à 2022, c’est un député de la formation politique fondée par René Lévesque qui a représenté le comté.

La députée sortante de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, a déjà annoncé qu’elle tentera d’obtenir un nouveau mandat lors du prochain scrutin qui se tiendra le 5 octobre 2026. On retrouvera également dans cette course Roberto Stéa, candidat pour le Parti conservateur du Québec, et Jani Bellefleur-Kaltush, candidate pour Québec Solidaire.

Au cours des prochains mois, Meggie Richard se retire de son poste de préfète et de présidente de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Actualité Sport

LPHF | Un rêve devenu réalité pour une hockeyeuse native de Fermont 

Actualité Sport

Un invité de marque pour un symposium organisé par le Tournoi Orange Alouette

Actualité Faits divers

Altercation au Maxi : un Septilien reconnu coupable de deux chefs d’accusation

Emplois vedettes

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE

CORPORATION GESTION PORT BAIE-COMEAU
Baie-Comeau
Consulter l'offre

Représentant(e) aux ventes

Nikan
Sept-Îles
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Sport

LPHF | Un rêve devenu réalité pour une hockeyeuse native de Fermont 

Consulter la nouvelle
Actualité Sport

Un invité de marque pour un symposium organisé par le Tournoi Orange Alouette

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 17 juin 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord