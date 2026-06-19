Incertitude pour le parachèvement de la route 138 en Basse-Côte-Nord

Le projet de prolongement de la route 138 qui vise à relier les communautés de la Basse-Côte-Nord au reste du Québec serait en train d’être réévalué.

Lors de l’étude des crédits à l’Assemblée nationale, à la fin du mois de mai, le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoit Charette, a affirmé qu’un plan d’interventions est en cours de réalisation. Celui-ci comprendrait des portions routières, mais d’autres sections devraient être franchies avec des traversiers.

Le ministre a indiqué que si une route était construite entre Blanc-Sablon et Kegaska, une distance d’environ 400 kilomètres, il s’agirait d’un projet qui coûterait plusieurs milliards de dollars.

Sur la plateforme X, Benoit Charette a indiqué que le prolongement de la route 138 était prioritaire.

« Notre objectif principal a toujours été clair : relier la Basse-Côte-Nord au reste du Québec. Comme annoncé en 2025, le gouvernement a revu le projet de prolongement de la route 138 en plan d’interventions et travaille actuellement à prioriser les actions qui y seront réalisées », écrit le ministre.

Depuis 2021, d’importants travaux ont été lancés pour prolonger la route 138 sur la Basse-Côte-Nord. Deux tronçons sont en cours de réalisation. Le premier d’une longueur de 49 kilomètres est entre Kegaska et La Romaine. Le deuxième est entre Tête-à-la-Baleine et La Tabatière et est d’une longueur de 30 kilomètres. Un investissement de 695 M$ a été nécessaire par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.

Deux autres tronçons routiers sont encore à réaliser pour compléter la route 138 sur la Côte-Nord. Il s’agit d’entre La Romaine et Tête-à-la-Baleine et entre La Tabatière et Vieux-Fort. Ce sont donc eux qui sont maintenant compromis avec la nouvelle stratégie du gouvernement.

Cette nouvelle approche a fait réagir en Basse-Côte-Nord. Par voie de communiqué, la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent a décrit l’annonce de l’abandon du projet de parachèvement de la route 138 comme une douche froide. Une rencontre urgente a été demandée par les élus de la Basse-Côte-Nord auprès du gouvernement du Québec pour définir un plan d’action pour améliorer le transport dans la région.

« Depuis près de 40 ans, la population de la Basse-Côte-Nord vit avec des réponses qui se résument à “oui, non ou peut-être plus tard” concernant la route 138. Nous reconnaissons qu’il s’agit d’un projet complexe et coûteux, et nous sommes disposés à examiner différentes solutions. Toutefois, les communautés les plus directement touchées doivent être informées, consultées et incluses dans les prochaines étapes », affirme le préfèt, Daren Jones.