Quoi faire sur la Côte-Nord en fin de semaine?

Afin de vous aider à planifier votre week-end, voici quelques suggestions d’activités qui auront lieu dans les prochains jours sur la Côte-Nord.

Fête estivale du 75e de la ville de Sept-Îles

Samedi 20 juin de 9 h 30 à 21 h

La Ville de Sept-Îles invite ses citoyens à venir célébrer ses 75 ans et l’arrivée de l’été ce samedi au parc du Vieux Quai. Au programme : table ronde, spectacles, création d’œuvres collectives et dîner hot-dog. En cas de pluie, l’activité sera déplacée à l’aréna Guy-Carbonneau.

Soirée jeux et créations par Queer nord

Jeudi 18 juin de 18 h à 20 h à la Maison des organismes communautaires de Sept-Îles (MOCSI)

Jeux de société, crochet, bricolage et bouchées sont au programme. Ouvert à tous, sur inscriptions.

Festival Vague de rires

Du 18 au 20 juin

Première édition du seul festival d’humour de la Côte-Nord. Une dizaine de spectacles présentés du 18 au 20 juin dans trois salles de la ville de Baie-Comeau. Les humoristes Ève Côté, Martin Vachon, Mélanie Couture, Dom Babin et le Baie-Comois d’origine Alex Lévesque figurent parmi les artistes qui vont se produire durant le festival.

En plus des spectacles d’humour, le festival propose une journée familiale le samedi 20 juin de 10 h à 13 h au parc des Pionniers.

Vernissage de Laurence Lainesse

Vendredi 19 juin à 17 h, à l’Espace Foyer de l’Alternative, à Baie-Comeau

Vernissage en présence de l’artiste de l’exposition ICÔNES de Laurence Lainesse, récipiendaire du programme Passage Émergent 2025.

Soirée latine pas tard aux Dunes!

Vendredi 19 juin de 19 h à 21 h 30 au Studio les Dunes

Soirée latine pas tard aux Dunes! Vendredi 19 juin de 19 h à 21 h 30 au Studio les Dunes Photo courtoisie

Soirée de danse amicale pour pratiquer la salsa, bachata, merengue… Organisée par Fandango Sept-Îles. Ouvert à tous. Souliers d’intérieurs obligatoires.

Journée nationale des peuples autochtones

Dimanche 21 juin, du lever au coucher du soleil

Au Centre Tshissenitanum Mitshuap

La journée de célébration débutera avec un feu sacré du lever du soleil. Repas traditionnels, jeux pour enfants, bbq, rally, concours, activités culturelles sont au programme. En spectacle : Shauit, Matui, Yannick Grégoire, Troupe Carcajou et chorale Johnny-Pilot. La journée se clôturera avec des feux d’artifice.

La fête nationale du Québec à Sept-Îles

Les 23 et 24 juin au parc du Vieux Quai près de la tente jaune

Célébrez la fête nationale du Québec au parc du Vieux Quai à Sept-Îles. Spectacles de danse et de musique d’artistes locaux. Jeux gonflables, tours de chevaux miniatures, cuisine mobile et activités créatives.