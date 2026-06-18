Chronique

Quoi faire sur la Côte-Nord en fin de semaine?

Avatar photo
Par Nadia Dorval 3:24 PM - 18 juin 2026
Temps de lecture :

La ville de Sept-Îles invite ses citoyens à venir célébrer ses 75 ans et l'arrivée de l'été ce samedi au parc du Vieux Quai.  Photo Vincent Rioux-Berrouard

Afin de vous aider à planifier votre week-end, voici quelques suggestions d’activités qui auront lieu dans les prochains jours sur la Côte-Nord.

Fête estivale du 75e de la ville de Sept-Îles

Samedi 20 juin de 9 h 30 à 21 h

La Ville de Sept-Îles invite ses citoyens à venir célébrer ses 75 ans et l’arrivée de l’été ce samedi au parc du Vieux Quai. Au programme : table ronde, spectacles, création d’œuvres collectives et dîner hot-dog. En cas de pluie, l’activité sera déplacée à l’aréna Guy-Carbonneau.

Sept-Îles propose deux rendez-vous festifs en juin

Soirée jeux et créations par Queer nord

Jeudi 18 juin de 18 h à 20 h à la Maison des organismes communautaires de Sept-Îles (MOCSI)

Jeux de société, crochet, bricolage et bouchées sont au programme. Ouvert à tous, sur inscriptions.

Festival Vague de rires

Du 18 au 20 juin

Première édition du seul festival d’humour de la Côte-Nord. Une dizaine de spectacles présentés du 18 au 20 juin dans trois salles de la ville de Baie-Comeau. Les humoristes Ève Côté, Martin Vachon, Mélanie Couture, Dom Babin et le Baie-Comois d’origine Alex Lévesque figurent parmi les artistes qui vont se produire durant le festival.

En plus des spectacles d’humour, le festival propose une journée familiale le samedi 20 juin de 10 h à 13 h au parc des Pionniers.

Tout est en place pour le premier festival d’humour nord-côtier

Vernissage de Laurence Lainesse

Vendredi 19 juin à 17 h, à l’Espace Foyer de l’Alternative, à Baie-Comeau

Vernissage en présence de l’artiste de l’exposition ICÔNES de Laurence Lainesse, récipiendaire du programme Passage Émergent 2025. 

Soirée latine pas tard aux Dunes!

Vendredi 19 juin de 19 h à 21 h 30 au Studio les Dunes

Soirée latine pas tard aux Dunes! Vendredi 19 juin de 19 h à 21 h 30 au Studio les Dunes Photo courtoisie

Soirée de danse amicale pour pratiquer la salsa, bachata, merengue… Organisée par Fandango Sept-Îles. Ouvert à tous. Souliers d’intérieurs obligatoires.

Journée nationale des peuples autochtones

Dimanche 21 juin, du lever au coucher du soleil

Au Centre Tshissenitanum Mitshuap

La journée de célébration débutera avec un feu sacré du lever du soleil. Repas traditionnels, jeux pour enfants, bbq, rally, concours, activités culturelles sont au programme. En spectacle : Shauit, Matui, Yannick Grégoire, Troupe Carcajou et chorale Johnny-Pilot. La journée se clôturera avec des feux d’artifice.

La fête nationale du Québec à Sept-Îles

Les 23 et 24 juin au parc du Vieux Quai près de la tente jaune

Célébrez la fête nationale du Québec au parc du Vieux Quai à Sept-Îles. Spectacles de danse et de musique d’artistes locaux. Jeux gonflables, tours de chevaux miniatures, cuisine mobile et activités créatives.

Avatar photo

Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Actualité Chronique

CHRONIQUE | Le cinéma ou le streaming à la maison

Actualité Chronique

CHRONIQUE | Le syndrome de la traverse

Chronique

CHRONIQUE CHASSE ET PÊCHE | Transport des grands gibiers

Emplois vedettes

DIRECTION GÉNÉRAL ADJOINTE

CORPORATION GESTION PORT BAIE-COMEAU
Baie-Comeau
Consulter l'offre

Représentant(e) aux ventes

Nikan
Sept-Îles
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Chronique

CHRONIQUE | Le cinéma ou le streaming à la maison

Consulter la nouvelle
Actualité Chronique

CHRONIQUE | Le syndrome de la traverse

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 17 juin 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord