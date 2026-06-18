Le Edgar Café Bar de Sept-Îles brasse sa première bière signature

Le Edgar Café Bar de Sept-Îles deviendra adulte cet été et il était temps pour son équipe d’y offrir une bière signature à l’approche des 18 ans de ce lieu de rassemblement pour y consommer des produits du terroir.

Le projet de la nouvelle Blonde d’Edgar, dévoilée au public à l’ouverture de ses portes le 17 juin, se réalise toutefois un peu plus tôt qu’anticipé.

« Dans les plans, ça venait avec le temps, mais par la force des choses, on a devancé le projet », a fait savoir, au Journal, Marie-Pier Johnson.

Cette dernière a pris possession du Edgar Café Bar en octobre 2024 avec ses acolytes propriétaires de la Microbrasserie La Compagnie.

Comme les Brasseurs RJ ont cessé la distribution de la bière blonde pour le Edgar Café Bar, la fabrication d’une nouvelle bière allait donc de soi pour cet endroit de l’avenue Arnaud à Sept-Îles.

Un projet qui cadre également dans la mission du Edgar Café Bar que celle d’offrir des produits locaux à sa clientèle, fait savoir Mme Johnson.

La nouvelle Blonde d’Edgar se colle à celle qui était offerte depuis les débuts, « par respect pour la bière blonde emblématique », mentionne la copropriétaire.

Elle a toutefois un peu plus de caractère, d’indiquer l’équipe du Edgar.

Ce nouveau produit signature est le fruit de la recette du brasseur Nathan Sanglier.

Il s’agit d’une golden ale aux notes de céréale et de miel. « Sa douce finale florale laisse en bouche le souvenir de la gorgée terminée, vous tentant d’en prendre une autre », mousse, dans son communiqué, le Edgar Café Bar.

Cette nouvelle bière est la deuxième brassée par La Compagnie pour son grand frère, le Edgar Café Bar.

La I.P-Ed, une IPA, avait été lancée dans les premiers mois de la collaboration entre les deux entités, après l’achat.

D’autres bières typiques du Edgar ? « Ce n’est pas écarté du plan de match », mentionne Marie-Pier Johnson.