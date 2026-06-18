La terre a tremblé à Baie-Comeau et les alentours

À 10 h 21, le sol a tremblé à Baie-Comeau. Les secousses se sont fait ressentir de la Haute-Côte-Nord jusqu’à Sept-Îles.

Selon Séismes Canada, le tremblement de terre de magnitude 4,3 a commencé tout près de Mont-Joli, dans le fleuve Saint-Laurent.

« Il n’y a aucun rapport de dommages, et aucun ne serait prévu », est-il indiqué. Dix-neuf personnes avaient déjà signalé le séisme au moment d’écrire ces lignes.