Une entente de réconciliation entre ITUM et Hydro-Québec

Le conseil de la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam (ITUM) a annoncé qu’une entente de réconciliation, qu’elle qualifie « d’historique », a été conclue avec Hydro-Québec.

Selon ITUM, cette entente permettra de régler les différends qui l’opposaient à la société d’État, depuis 2009, dans les dossiers de la Romaine et d’Alouette.

L’entente prévoit aussi l’obtention d’une compensation financière, des excuses officielles d’Hydro-Québec et la création d’un comité de réconciliation entre ITUM et Hydro-Québec pour discuter de partenariats dans les projets futurs.

« Bien que les relations avec Hydro-Québec aient été difficiles par le passé, cette entente établit les bases d’une nouvelle relation fondée sur le respect, l’écoute et la reconnaissance des priorités de notre communauté », indique le conseil d’ITUM dans une publication sur les réseaux sociaux.

Les membres de la communauté pourront connaître les détails de cette entente lors de présentations qui auront lieu le 29 juin au Musée Shaputuan.