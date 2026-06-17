Une entente de réconciliation entre ITUM et Hydro-Québec

Par Vincent Rioux-Berrouard 2:29 PM - 17 juin 2026
Temps de lecture :

Une entente de réconciliation va être conclue entre ITUM et Hydro-Québec. Photo Archives

Le conseil de la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam (ITUM) a annoncé qu’une entente de réconciliation, qu’elle qualifie « d’historique », a été conclue avec Hydro-Québec.

Selon ITUM, cette entente permettra de régler les différends qui l’opposaient à la société d’État, depuis 2009, dans les dossiers de la Romaine et d’Alouette.

L’entente prévoit aussi l’obtention d’une compensation financière, des excuses officielles d’Hydro-Québec et la création d’un comité de réconciliation entre ITUM et Hydro-Québec pour discuter de partenariats dans les projets futurs.

« Bien que les relations avec Hydro-Québec aient été difficiles par le passé, cette entente établit les bases d’une nouvelle relation fondée sur le respect, l’écoute et la reconnaissance des priorités de notre communauté », indique le conseil d’ITUM dans une publication sur les réseaux sociaux.

Les membres de la communauté pourront connaître les détails de cette entente lors de présentations qui auront lieu le 29 juin au Musée Shaputuan.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Sport

L’entraîneure-chef des Astérides de Sept-Îles brille aux Nationaux des maîtres

Actualité

Une serre (encore) problématique au lac Daigle

Actualité Sport

L’Académie de judo de Sept-Îles a son Nafudakake

Emplois vedettes

Représentant(e) aux ventes

Nikan
Sept-Îles
Consulter l'offre

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Sport

L’entraîneure-chef des Astérides de Sept-Îles brille aux Nationaux des maîtres

Consulter la nouvelle
Actualité

Une serre (encore) problématique au lac Daigle

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 17 juin 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord