Un Septilien dans une publicité avec « Mike chez Rona »

Le Septilien Maxime Perron a construit un magasin Rona dans l’univers virtuel du jeu Minecraft. Il était loin de se douter que cette création le catapulterait dans une publicité de l’entreprise de matériaux de construction.

Maxime Perron s’amuse à construire des bâtiments sur Minecraft, depuis la sortie du jeu en 2009. Il avait aux alentours de 6-7 ans à l’époque. Il n’a jamais arrêté. Aujourd’hui âgé de 23 ans, il possède une chaîne TikTok sur laquelle il propose des événements en direct, où il construit des reproductions de bâtiments. Souvent, ses constructions sont des reproductions de maison de ses abonnés des quatre coins du Québec.

«Un de mes abonnés m’a demandé de faire un RONA. C’est comme faire n’importe quel commerce. Je l’ai construit, je l’ai fait. Je l’ai mis sur mes réseaux sociaux. Il y a quelqu’un qui a taggé RONA dans les commentaires. Ils ont eu l’idée de m’approcher pour faire de quoi», raconte Maxime Perron.

Le magasin Rona construit par Maxime Perron, dans l’univers Minecraft. Photo courtoisie

Ce n’est pas la première fois que M. Perron se fait remarquer pour ses constructions dans le jeu Minecraft. Il y a environ deux ans, il s’était donné comme défi de reproduire à l’échelle tout le boulevard Laure à Sept-Îles.

C’est l’entreprise qui s’occupe des publicités de Rona qui a contacté le jeune homme, sans lui révéler tout ce qu’ils avaient prévu. L’événement a eu lieu le 27 mai. Durant un direct sur sa chaîne TikTok, on lui avait dit qu’un représentant de Rona viendrait lui parler. Maxime Perron ne savait pas de qui il s’agissait.

«Ils m’ont fait une surprise en faisant rentrer dans le live à distance Mike chez Rona, avec aussi un personnage, un skin de Mike chez Rona [dans le jeu]», dit M. Perron. «Ça fait que ça s’est tout passé pendant un live. Puis après ça, eux autres, ils ont juste pris un petit bout et ils ont fait une publicité avec ça.»

Suite à l’aventure, Maxime Perron a gagné une centaine d’abonnés. Le 5 juin il a même eu la chance de rencontrer en chair et en os le comédien Alexandre Provonost, l’interprète du désormais célèbre Mike chez Rona.

En haut, Maxime Perron en pleine séance de construction en direct. En bas, le personnage Minecraft de Mike chez Rona qui visite le Rona virtuel construit par Maxime Perron. Photo capture d’écran du TikTok Rona

Passion cubique

«Honnêtement, je fais juste ma passion. Je considère ça comme de l’art», dit Maxime Perron.

M. Perron joue à Minecraft surtout pour le volet construction du jeu. Avant l’élaboration du magasin Rona, il avait déjà travaillé sur plusieurs autres gros projets. À un moment, il a même dû prendre une pause.

«J’ai arrêté. J’ai fait un petit break, parce qu’à la force de jouer à Minecraft, tu vois cubique. Des fois, je regarde un bâtiment, puis je me dis : « Ah lui je pourrais le faire dans Minecraft »», dit Maxime Perron.

Certains bâtiments lui demandent plusieurs heures d’investissement. Il donne l’exemple du Centre sociorécréatif de Sept-Îles, auquel il a consacré plus de 14 heures. Maxime Perron accorde un soin particulier à ses constructions. Elles doivent être à l’échelle. Il a même développé sa propre échelle de construction dans Minecraft.

«Quand je reproduis un bâtiment, je le regarde de l’extérieur par Google Maps, mais je dois créer mes dimensions, ma hauteur. C’est beaucoup de calculs», souligne-t-il.

Avec un ami, Vincent Thibault, il crée du contenu et fait des directs sur sa chaîne TikTok Les boys du nord.

«C’est ma team avec un autre influenceur de la ville de Sept-Îles. Nous, ce qu’on représente, c’est de Tadoussac à Kegaska. (..) On veut être les influenceurs de la Côte-Nord, parce qu’il n’y en a pas d’autres. La Côte-Nord, c’est une région souvent abandonnée», dit Maxime Perron.

Il n’a pas l’intention d’arrêter de construire dans l’univers de Minecraft. Il travaille actuellement sur un projet en lien avec Fermont. Pour l’instant, il garde les détails secrets, mais c’est sur sa chaîne TikTok qu’il dévoilera progressivement de quoi il en retourne.