SOPFEU : Des villes ciblées pour l’atténuation des risques d’incendie

Depuis quelques années, la SOPFEU effectue des démarches auprès de villes, communautés autochtones et municipalités ciblées pour les accompagner dans la mise en place de mesure d’atténuation des risques d’incendie de forêt. Port-Cartier, Baie-Trinité, Godbout et Colombier, sur la Côte-Nord, sont sur le trajet des conseillers de la SOPFEU en 2026.

Par le passé, la Basse-Côte-Nord, la Minganie et Fermont ont notamment reçu la visite des conseillers en atténuation des risques. Leur travail ? Poser un diagnostic sur les territoires habités concernés et proposer des mesures afin de limiter les risques que des incendies affectent les infrastructures municipales et les résidences.

« Chaque municipalité est unique, il n’y a pas de recette, et ce sont des projets d’accompagnement à long terme », précise Isabelle Gariépy, conseillère en prévention et communication à la SOPFEU.

Un des objectifs est de « contribuer au développement d’une culture de la prévention au Québec. »

Dans un premier temps, des études sont faites sur le terrain. « Les conseillers vont aller sur le terrain faire de l’échantillonnage. On va aller voir quel type d’arbres, de combustible est sur place. Est-ce qu’on a des résineux, des feuillus, des herbes hautes ? Ils vont aussi se servir des cartes, de la géomatique. Ils vont étudier la géographie, un éventail de variables météorologiques, le vent, l’occurrence des incendies dans l’histoire… C’est une analyse très exhaustive », indique la porte-parole.

Le positionnement des infrastructures municipales et les conditions possibles d’incendies seront également pris en considération.

« Les municipalités et les communautés autochtones jugées prioritaires reçoivent des rapports détaillés incluant des mesures concrètes d’atténuation des risques, telles que la gestion de la végétation et les pratiques de construction résilientes. Le service de l’atténuation des risques fournit également un soutien technique pour appuyer les communautés dans les étapes de mise en œuvre des mesures d’atténuation recommandées », peut-on lire sur le site de la SOPFEU.

« Le maître d’œuvre est la municipalité, la ville ou la communauté. C’est à elle de décider d’aller de l’avant ou pas avec les mesures proposées, parce que ça occasionne des coûts. Est-ce qu’ils peuvent avoir des subventions, par exemple ? S’ils veulent aller de l’avant, on leur offre un suivi, des vérifications ponctuelles pour s’assurer que le travail est fait de façon efficace », conclut Mme Gariépy.