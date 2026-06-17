L’entraîneure-chef des Astérides de Sept-Îles brille aux Nationaux des maîtres

Ce n’est pas aux abords de la piscine que s’est illustrée l’entraîneure-chef du Club de natation artistique de Sept-Îles, Sarah-Ève Levasseur, mais dans l’eau. En compagnie de ses deux sœurs, elle a remporté l’or en trio, en fin de semaine, aux Championnats nationaux des maîtres.

Les titres remportés par les Levasseur au programme technique et au programme libre de la catégorie 18-34 ans, dans la Ville Reine, Toronto, ont une touche particulière.

Sarah-Ève, 34 ans, réside à Sept-Îles, Laurence, 27 ans, étudie à Montréal, et Ann-Sophie, 32 ans, demeure à Québec.

Elles ont dû s’adapter pour cette compétition d’envergure, en raison de la distance les séparant.

« Nous avons travaillé avec la technologie. Je recevais les mouvements à apprendre par vidéo et je pratiquais seule de mon côté, a fait savoir Sarah-Ève. FaceTime aussi parfois pour clarifier des choses. »

Elles se seront retrouvées cinq fois durant l’année pour s’entraîner en trio, quatre fois dans la Vieille Capitale et une fois à Sept-Îles, « pour arrimer le tout ».

« C’était un défi audacieux, mais je suis bien contente de l’avoir relevé », a mentionné Sarah-Ève Levasseur.

L’organisation du Club les Astérides de Sept-Îles se réjouit de la performance de son entraîneure-chef. « Quelle belle démonstration de passion, de talent et de travail d’équipe ! Nos nageuses ont la chance d’être entraînées par une athlète aussi inspirante », est-il écrit sur les réseaux sociaux.

Avant cette fin de semaine, la dernière fois que la Septilienne d’adoption a pris part aux Nationaux des maîtres, c’était en 2019, en solo, alors qu’elle était enceinte de sa première fille. Ann-Sophie et Laurence ont déjà vécu l’expérience en duo.