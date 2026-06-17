L’Académie de judo de Sept-Îles a son Nafudakake

Un nouveau tableau orne les murs de l’Académie de judo de Sept-Îles. Le projet Nafudakake honore tous ceux et celles qui détiennent une ceinture noire.

Nafudakake, c’est la méthode japonaise d’affichage de tous les noms des membres d’un groupe visant à les rassembler sur des plaques individuelles appelées nafuda et en les suspendant ensemble dans un étui spécialisé appelé kake.

L’Académie de judo de Sept-Îles rend donc honneur à sa centaine de judokas qui ont atteint le grade de ceinture noire.

Le tableau honorifique comprend 133 noms d’athlètes qui ont contribué à la vie de l’Académie, dont 122 formés localement.

« Chaque nom témoigne d’un parcours marqué par la persévérance, l’engagement et le respect des valeurs du judo. Il rappelle l’héritage de ceux qui ont bâti notre Académie et inspire les générations futures à poursuivre cette tradition d’excellence », souligne son directeur technique, David Beaudin.

Ce sont Georges Dinucci et Denis Safieddine qui ont permis à ce projet de voir le jour à l’Académie.

Les derniers judokas à se retrouver sur le Nafudakake, fort de la réussite de leur passage de grade au début du mois à Laval, sont Leyia Chiasson, Laurianne Rodgers, François-Xavier Beaudin et Amélie Martin.

Au palmarès des plus hauts gradés de ceintures noires de l’Académie, on retrouve Mauro Oliveira, entraîneur-chef, 6e dan (Rokudan), tout comme Lorraine Méthot, maintenant résidente de Saint-Jean-Richelieu.

Quant à Gilles Deschamps, David Beaudin, Georges Dinucci, Vincent Marticotte et Réjean Lavoie (fondateur du Club Judokan de Port-Cartier), ils détiennent le 4e dan (Yondan).

La longue lignée comprend également Roger Côté, Carl Desrosiers, Frédéric Landry, Sylvain Fillion, Sébastieno Dépani et Serge Laforge comme 3e dan (Sandan). Pour la liste complète, une visite à l’Académie s’impose.