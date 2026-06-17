Feux de forêt : 80 % sont d’origine humaine

Au pays, sur 10 feux de forêt, 8 auront été allumés par des gens comme vous et moi. Évitables ? Certainement, selon la SOPFEU. En date du 10 juin, déjà 13 incendies ont été recensés sur le territoire de la Côte-Nord et ceux-ci on atteint une superficie totale de 83,9 hectares.

« La saison a débuté depuis avril et pour la Côte-Nord, le bilan jusqu’ici correspond aux moyennes de 13 incendies des dernières années », indique Isabelle Gariépy, conseillère à la prévention et aux communications à la SOPFEU.

Les indices de feu « tendent à monter », mais il est difficile de prévoir comment la saison se déroulera, ajoute Mme Gariepy.

Quoi qu’il en soit, la SOPFEU poursuit son travail de sensibilisation auprès de la population. La campagne humoristique avec le personnage de Carole fait mouche.

« On a lancé une nouvelle campagne cette année, à la télé, à la radio, avec Carole et elle bat son plein. On rappelle que l’incidence des incendies de cause humaine est encore à 80 % et que 60 % de ce 80 % est dû à la cigarette, aux feux de camp mal éteints et aux brûlages », indique Isabelle Gariépy de la SOPFEU.

Le site web et l’application de la SOPFEU sont des outils pratiques pour connaître l’indice des feux et adapter ses comportements en conséquence. « Il faut être vigilant en tout temps », rappelle toutefois la porte-parole.

En matière de combat contre les incendies, Mme Gariépy souligne que la Côte-Nord a un atout de taille. « La région regorge de lacs, de ruisseaux, de points d’eau pour alimenter nos avions-citernes pour le combat aérien et les motopompes pour les combats au sol avec nos pompiers forestiers. »

Mais les meilleurs feux sont ceux qui ne seront jamais allumés et ne devront pas être éteints, évidemment !

Halte aux drones

Le 16 mai dernier, des drones récréatifs ont été observés dans le périmètre du feu 120, dans le secteur de Forestville, sur la Côte-Nord. La SOPFEU a profité de l’occasion pour rappeler qu’il est strictement interdit de faire voler un drone dans une zone d’intervention d’incendie de forêt.

Les drones doivent demeurer à un minimum de 9 km des zones d’intervention. Des amendes de 575 $ à 25 000 $ sont à la clé pour les contrevenants.